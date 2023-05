Cinema italiano in lutto per la scomparsa dell’attrice e affascinante soubrette della rivista dell’immediato secondo dopoguerra, leggiadra e spiritosa “spalla” di Totò e di altri grandi comici del cinema, come Carlo Campanini, Nino Taranto, Walter Chiari e Carlo Dapporto. È morta domenica 28 maggio all’età di 93 anni a Palau, in provincia di Sassari, dove si era trasferita oltre 40 anni fa.

L’annuncio della scomparsa è stato dato su Facebook da don Paolo Pala, parroco di Palau. Come detto, l’attrice si era trasferita in Sardegna da più di 40 anni. Nata a Sanremo, in provincia di Imperia, il 22 novembre 1929, Luisita Isa Barzizza era figlia del compositore e direttore d’orchestra Pippo Barzizza e Tatina Salesi. Esordì giovanissima a teatro, prima con la compagnia di Ruggero Ruggeri e poi con quella dei fratelli De Filippo.

Leggi anche: Cinema in lutto: l’attore morto improvvisamente mentre girava un film a Ischia. Lascia 3 figli





Isa Banzizza, morta l’attrice e musa di Totò: aveva 93 anni

“Comunico che è venuta a mancare la nostra compaesana acquisita, cittadina onoraria di Palau. Alla figlia Carlotta, al genero Gigi, ai nipoti Martino e Nicola vadano le nostre più affettuose condoglianze”, ha scritto il sacerdote che su Facebook ha dato la notizia della morte dell’attrice Isa Barzizza. I funerali dell’attrice si svolgeranno oggi pomeriggio, alle ore 17, nella chiesa del Redentore.

Nel corso della sua lunga carriera, Isa Barzizza ha recitato con i grandi del teatro e del cinema italiano ed era considerata la musa del grandeTotò, da cui ha imparato tutti i segreti del mestiere. In diverse intervista ha parlato dell’attore e dei grandi insegnamenti come il rapporto diretto con il pubblico ai tempi comici, dalla mimica all’uso dello spazio sul palcoscenico.

A teatro ha interpretato con Totò due spettacoli: C’era una volta il mondo (1948) e Bada che ti mangio (1949) e ha recitato in ben undici film. Isa Banzizza di è ritirata dalle scene molto presto ma è rimasta nel cuore di molti appassionati di teatro e cinema. Il suo ritiro è stato nel 1960, in seguito alla morte del marito in un incidente stradale. Dopo l’asperienza da attrice, ha creato una società di doppiaggio e si è dedicata a sua figlia Carlotta. Come detto, l’attrice si era trasferita in Sardegna, terra che amava tantissimo, da oltre 40 anni ed è morta a Palau.