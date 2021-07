Cinema in lutto. Dramma durante gita in barca, l’attore muore a 65 anni dopo un malore

L’attore famoso per aver preso parte a film cult come ‘Il gladiatore‘ e ‘Braveheart‘, è morto durante un’escursione in barca. Un malore improvviso in una giornata di relax, i soccorsi immediati, ma per l’attore non c’è stato niente d fare.

A dare la notizia, l’entourage dell’attore, ancora incredulo: “È difficile da credere…l’improvvisa morte di un attore internazionale con cui collaboravamo, una persona onesta, un ottimo attore, un vero amico, il mio caro amico, ci addolora enormemente. È sempre stato un onore essere il tuo agente. Auguro coraggio a tua moglie, la casa Denise Mitchell, e i tuoi figli”.

Mike Mitchell si trovava a a bordo di una barca per un’escursione in Turchia, dove stava trascorrendo le vacanze, quando ha avuto un malore improvviso senza più riprendersi. L’attore aveva solo 65 anni e la famiglia pensa si sia trattato di cause naturali. Negli anni, infatti, Mike Mitchell soffriva di problemi cardiaci.





L’attore era stato scelto per “Braveheart” a causa della sua imponente presenza fisica. Ha continuato ad apparire in pellicole di un certo livello, incluso “Il Gladiatore”, al fianco di Russell Crowe.

Nella sua carriera ha vinto Mr. Universo insieme a numerosi Campionati Mondiali di Fitness della World Fitness Federation. Ha vinto 5 titoli Masters Mr. World lungo il suo percorso. Nel 2010 gli è stato conferito il più alto riconoscimento del WWF, il Living Legend Award.