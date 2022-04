Cinema in lutto, più di 100 film e decine di premi: l’attore si è spento in una stanza d’ospedale

Leggenda del cinema e del teatro si è spento a 96 anni. 100 film all’attivo e decine di premi tra cui due César Awards – l’equivalente francese di un Oscar – come miglior attore due volte, per i suoi ruoli in How I Killed My Father nel 2001; e The Last Mitterrand del 2005, in cui interpretava l’ex presidente francese titolare. A dare la notizia della sua morte, in un ospedale parigino, la sua famiglia nella giornata di mercoledì 13 aprile. Una nota ufficiale è stata inviata alla stampa anche dal presidente francese Emmanuel Macron.



“Per sette decenni ha portato il teatro e il cinema al più alto grado di incandescenza e verità, mostrando l’uomo in tutte le sue contraddizioni, con un’intensità che ha bruciato le tavole e fatto esplodere lo schermo”, ha pubblicato online. E ancora aggiunge la nota: “Michel Bouquet è un mostro sacro che ci ha appena lasciato”.

Michel Bouquet nasce a Parigi nel 1925 e dopo aver preso lezioni di recitazione inizia un lungo rapporto di lavoro con il drammaturgo Jean Anouilh e il regista André Barsacq, esibendosi in spettacoli come Romeo e Jeanette e molti altri al Theatre de l’Atelier di Monmarte . Ha interpretato molti ruoli shakespeariani e nei decenni successivi ha contribuito a portare le opere dello scrittore britannico Harold Pinter al pubblico francese.



Nel 1998 Michel Bouquet ha ricevuto il Premio Molière, la più alta onorificenza teatrale francese, per il suo ruolo al Potier nella produzione di Bertrand Blier di Les Côtelettes, e poi di nuovo per il suo ruolo nel dramma assurdo di Eugène Ionesco Exit the King nel 2005.Uno dei preferiti dai registi francesi della new wave, era ugualmente abile nel dramma o nella commedia, sul palco o sul grande schermo.



Michel Bouquet ha trovato una nicchia cinematografica negli anni ’60 e ’70 interpretando comuni francesi con vite personali complicate in film come La moglie infedele e Appena prima che cada la notte. Era “un attore molto originale”, secondo Anne Fontaine, la regista di How I Killed My Father. E ancora: “Anche se ha un’aria molto rilassata e sorridente, c’è qualcosa nella recitazione di Michel Bouquet che è sconcertante, destabilizzante, che provoca stranezze tutto il tempo”, ha detto al New York Times nel 2002.

