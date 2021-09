Grande gioia per la coppia vip. L’attrice e produttrice svedese Alicia Vikander e il marito, l’attore Michael Fassbender, sono diventati genitori. I due stanno insieme dal 2014, si sono conosciuti sul set de “La luce degli oceani”. Nel 2017 si sono sposati in una fattoria di Ibiza. Ma di loro si sa veramente poco: i due attori sono infatti molto riservati e non amano il gossip. Tanto che la stessa notizia della nascita del bebè non è stata ancora confermata né tanto meno ‘festeggiata’ sui social come fanno in molti.

A svelare la notizia è stato il Daily Mail che è riuscito a ‘rubare’ alcune foto che lasciano pochi dubbi. Alicia si trova a Parigi perché impegnata con le riprese di “Irma Vep”, una nuova serie televisiva firmata HBO. E Michael l’ha raggiunta proprio per aiutarla a gestire il bambino. Proprio l’attore irlandese con cittadinanza tedesca è stato immortalato mentre tiene in braccio e culla un neonato. In un’altra foto invece è mamma Alicia Vikander a tenere il piccolo in braccio.

Alicia Vikander è nata il 3 ottobre 1988 dallo psichiatra Svante Vikander e dall’attrice teatrale Maria Fahl. Ha trascorso l’infanzia con la mamma perché i genitori si sono separati quando aveva appena tre mesi. Ha iniziato le lezioni di danza molto presto, frequentando la Royal Swedish Ballet School di Stoccolma. Poi ha proseguito gli studi alla School of American Ballet di New York. Purtroppo una serie di infortuni l’hanno costretta ad abbandonare la carriera di ballerina. È così che è diventata un’attrice e ha conosciuto il marito Michael Fassbender.





Gli inizi come attrice non sono stati semplici. A Londra Alicia Vikander non ha trovato parti importanti e così ha iniziato a lavorare in un negozio di fiori. Quindi c’è stato il ritorno in Svezia. Di nuovo in Inghilterra stavolta Alicia ha ottenuto il suo primo ruolo nel film “Anna Karenina” di Joe Wright. Da lì in poi la sua carriera è decollata e l’abbiamo vista anche in “Royal Affair”, “The Danish Girl” e “Tomb Rider”.

Tra le curiosità della coppia va detto che Alicia Vikander e Michael Fassbender sono molto legati all’Italia. Proprio nel Belpaese infatti hanno trascorso le giornate del viaggio di nozze. E adesso, nonostante la loro ritrosia al gossip, ecco le foto che confermano la bella notizia per i due vip. Proprio nelle ultime ore è arrivata anche la conferma da parte di Alicia: “Ora ho una visione completamente nuova della vita in generale” le sue parole. E pure Michael ha condiviso un post in cui conferma la nascita del loro primo figlio.