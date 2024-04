Una notizia devastante ha colpito il mondo del cinema. Lutto gravissimo per il famoso attore, infatti sua moglie è morta a soli 53 anni. Ad annunciare la dipartita è stato proprio lui con un comunicato ufficiale. Hanno avuto due figli e anche loro hanno voluto salutare pubblicamente un’ultima volta l’amata madre, che purtroppo si è spenta per sempre lasciando un vuoto incolmabile.

Il cinema è triste per questo lutto che ha angosciato l’attore. La moglie è morta prematuramente, anche se soffriva di una patologia molto importante. Commovente il messaggio, diffuso dalla BBC, da parte del marito, che ha davvero fatto piangere milioni di persone in tutto il mondo. Una separazione dolorosissima per l’uomo, che ne sente già maledettamente la mancanza.

Dolore nel cinema: lutto per il famoso attore, sua moglie è morta a 53 anni

Tutti coloro che lavorano nel cinema sono molto tristi per questo lutto che ha coinvolto un attore, molto apprezzato in particolare per un ruolo in una delle saghe più belle di sempre. Questo il comunicato, nel quale ha annunciato che sua moglie è morta: “La sua morte ha lasciato un enorme buco nella nostra vita di famiglia. Mi mancano i suoi abbracci. Sammy era la mia confidente più fidata e un ardente sostenitrice di tutto ciò che ho fatto nella mia carriera. Era una persona unica, in grado di vedere sempre il lato positivo della vita”.

A perdere la vita è stata Samantha Burroughs, moglie di Warwick Davis. Quest’ultimo è stato protagonista in Harry Potter, interpretando Unci-Unci. I figli della coppia, Harrison e Annabelle, hanno scritto: “Mamma è stata la nostra migliore amica e siamo onorati di aver ricevuto un amore come il suo”. Lei e l’attore hanno entrambi il nanismo, ma quello della donna a causa dell’acondroplasia, ovvero una malattia che sviluppa in modo anomalo lo scheletro.

Davis e Burroughs, sposi sin dal 1991, persero quell’anno due figli, morti dopo la nascita. Nel 1997 è poi nata la primogenita Annabelle e sei anni dopo è venuto alla luce il secondo figlio Harrison.