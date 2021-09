Cinema in lutto. “È morta in silenzio il 7 settembre 2021 nella sua casa di San Francisco, circondata da marito, figlio, fratello e amici”, si legge nel necrologio pubblicato sul New York Times. L’annuncio è arrivato a quasi un mese dalla scomparsa, avvenuta a causa di un tumore al colon.

Una vita dedicata all’arte e alla recitazione, iniziata quando era ancora giovanissima in teatro e conclusa con una parte in Normaland, il film del 2020 scritto, diretto, co-prodotto e montato da Chloé Zhao basato sul libro della giornalista Jessica Bruder Nomadland – Un racconto d’inchiesta (2017). Il film, con protagonista Frances McDormand, ha vinto il Leone d’oro alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il Golden Globe per il miglior film drammatico e per la miglior regista, oltre a tre Premi Oscar, rispettivamente per il miglior film, la miglior regia e la migliore attrice protagonista.





In Normaland Melissa Yandell Smith ha recitato accanto all’amica di vecchia data e protagonista Frances McDormand e ha vestito i panni di Dolly, la sorella del personaggio interpretato proprio dalla sua amica ed ex collega di Yale. Per 25 anni all’American Conservatory Theatre di San Francisco come direttrice del conservatorio, Melissa Yandell Smith è stata ricordata dai colleghi come un esempio di talento e generosità.

“È con grande dolore che annunciamo la scomparsa di Melissa Yandell Smith, direttrice di lunga data del Conservatorio, morta il 7 settembre 2021 – si legge nella nota – L’impatto di Melissa sull’ACT e sul teatro americano è immenso. Molti sono stati toccati dal suo talento, generosità, intelletto, grazia e meraviglioso senso dell’umorismo. Ci mancherà molto”.

Melissa Yandell Smith ha recitato in produzioni teatrali tra cui Blithe Spirit, Continental Divide, Marie and Bruce e Uncle Vanya. Era nata a Louisville, nel Kentucky, ed era sposata con l’attore Warren David Keith. Lascia il figlio Owen, il marito, la madre e i suoi fratelli.