“Lo abbiamo trovato, è morto”. Lutto nel cinema, il giovane attore era scomparso da qualche giorno: è giallo

È morto l’attore Matthew Mindler, scomparso nel nulla all’inizio di questa settimana dal campus della Millersville University — in Pennsylvania — che frequentava come studente (era al primo anno). Il giovane avena appena 19 anni e l’ultima volta era stato visto il 24 agosto intorno alle 20: indossava sneakers, jeans, uno zaino nero e una felpa bianca.Come riferiscono i media locali, è stato trovato senza vita oggi nel parco di Manor Township, che si trova proprio nei pressi del campus.

La causa del decesso non è stata ancora resa nota. Matthew Mindler, ricordiamo, era noto al mondo del cinema per essere apparso in più di una produzione nel corso degli anni ’10 del 2000, dando poi l’impressione di aver accantonato la carriera da attore in età più adulta.La prova più famosa di Mindler resta comunque quella offerta al fianco di Paul Rudd ed Elizabeth Banks in “Quell’Idiota di Nostro Fratello”, film del 2011 per la regia di Jesse Peretz.

Matthew Mindler, l’annuncio dell’università

Il 19enne aveva iniziato a recitare da bambino: ha fatto parte del cast della soap americana “Così gira il mondo”, poi il film che l’ha reso celebre. Dal 2016 era lontano dal mondo dello spettacolo. “È con il cuore addolorato che comunichiamo la morte del diciannovenne Matthew Mindler di Hellertown, in Pennsylvania”.





E ancora l’Università di Matthew Mindler: “Era uno studente del primo anno alla Millersville University”, ha fatto sapere il presidente della Millersville University Daniel A Wubah, che ha aggiunto: “I nostri pensieri di conforto e pace sono con i suoi amici e la sua famiglia in questo momento difficile”.

Attualmente nulla è ancora stato dichiarato dalla polizia in relazione alle cause della morte del giovane Matthew Mindler, anche se naturalmente le indagini stanno continuando. Tuttavia, lo strano ritrovamento, la scomparsa e questo silenzio assordante fanno pensare che dietro la morte del ragazzo ci sia qualcosa di più. Seguiranno aggiornamenti.