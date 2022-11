“Per sempre”. Matrimonio vip a sorpresa, l’attore e la compagna sposi dopo tre anni di fidanzamento

Matrimonio vip a sorpresa: lui 30, lei 25 si sono detti sì venerdì scorso in gran segreto all’Epoch Estate Wines, fuori Paso Robles, in California. Tra loro è stato amore a prima vista. L’attore, volto notissimo di una saga molto amata, ha incontrato per la prima volta la sua sposa mentre era in pausa dalla recitazione. “Non pensavo all’amore, pensavo solo a godermi la vita”, ha detto a PEOPLE a gennaio. “Mia sorella Makena ci ha presentato davvero. Mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Amico, ho trovato la tua futura moglie. Devi incontrare questa ragazza.’ E il resto è storia”.



La coppia ha reso pubblica la loro relazione nel 2018 e la proposta è arrivata l’11 novembre 2021, davanti a un camino decorato con petali di rosa e candele. Lui attore di successo, lei infermiera professionale che racconta di dover ringraziare il marito per il sostegno durante tutta la sua scuola. Raccontava: “Grazie per avermi incoraggiato quando avevo voglia di smettere. Grazie per tutti i pasti che mi faresti quando ero troppo impegnata a studiare”.

Taylor Lautner, l’attore di Twilight ha detti sì a Taylor Dome



“Grazie per avermi interrogato e provato a pronunciare termini medici e abbreviazioni”. Loro sono Taylor Lautner e Taylor Dome. Taylor Lautner è noto soprattutto per il ruolo di Jacob in Twilight. La svolta nella sua carriera avviene nel 2007 quando la regista Catherine Hardwicke lo sceglie per il ruolo di Jacob Black , prima pellicola tratta dalla saga di Twilight della scrittrice statunitense Stephenie Meyer.



Nel 2008, grazie agli incassi ottenuti dal film, la Summit Entertainment decide di avviare il sequel tratto dal secondo romanzo della saga, intitolato New Moon. All’annuncio del sequel, sono cominciate a girare indiscrezioni sul fatto che il regista Chris Weitz, chiamato dalla produzione per sostituire la Hardwicke, avesse intenzione di non affidare a Lautner il ruolo di Jacob Black in New Moonm dato che Lautner aveva un fisico troppo adolescenziale per poter rappresentare Jacob Black in questa fase della storia.



Le indiscrezioni indicavano come sostituto di Lautner l’attore americano di origine filippina Michael Copon, già visto nella serie tv Power Rangers: Time Force del 2001 nel ruolo di uno dei protagonisti. Tuttavia Lautner è riuscito ad ottenere la ri-conferma del suo ruolo intensificando esercizi giornalieri di pesi e ginnastica varia per ottenere la massa muscolare necessaria per interpretare la parte, aumentando così il suo peso corporeo di circa 14 kg.