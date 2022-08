“Ho scoperto la malattia”. Ansia tra i fan dell’attrice, la notizia arriva al quinto mese di gravidanza

Mandy Moore, l’attrice conosciuta tra gli altri per il Dottor Dolittle 2 con Eddie Murphy, ha rivelato che dovrà partorire senza antidolorifici a causa di una rara malattia autoimmune del sangue chiamata porpora trombocitopenica immunitaria (ITP). Parole che hanno messo in allarme in fan della star di ‘This is us’. “Le mie piastrine sono troppo basse per un’epidurale”, ha detto Moore, 38 anni, all’outlet. Ha detto di aver dovuto prendere la stessa precauzione quando ha dato alla luce suo figlio August “Gus” Goldsmith, che ora ha 17 mesi.



“È stato terribile. Ma posso farlo ancora una volta. Posso scalare di nuovo quella montagna”, ha continuato Moore, riflettendo sulla sua prima esperienza di nascita. “Vorrei che i farmaci fossero un’opzione – solo l’idea di essere sul tavolo è così bella. Ma andremo avanti come abbiamo fatto l’ultima volta”. Moore si sta prendendo più cura di sè stessa durante la sua seconda gravidanza (dovrebbe essere al quinto mese). Alla fine di giugno, ha cancellato il resto del suo tour “In Real Life”, dicendo ai suoi follower che non era incinta quando le date erano state inizialmente prenotate. Ha notato che il viaggio richiesto per fare un tour durante la gravidanza le aveva “preso il suo pedaggio”.





Mandy Moore, l’attrice americana soffre di una malattia del sangue



“So che devo mettere la mia famiglia e la mia salute (e la salute del mio bambino) al primo posto e il posto migliore per me in questo momento è a casa”, ha continuato la dichiarazione di Moore.Giovedì, Moore ha aggiornato i suoi follower sulle sue condizioni in una storia su Instagram ormai scaduta. “Sto bene. Devo solo continuare a controllare il mio sangue – i miei livelli di piastrine – controllati – durante la gravidanza”, ha condiviso nelle sue storie, secondo “Today”. (Leggi anche Ve la ricordate l’incantevole Larissa, figlia di Fiona May e protagonista con la mamma dello spot della fetta al latte Kinder? Oggi la ragazza è decisamente cresciuta e sta stupendo tutti (soprattutto i genitori). Guardate cosa combina)



Ha continuato: “Sono bassi, ma sono sempre stati bassi. Ma sto tutto bene. Va tutto bene”. L’ITP è una rara malattia del sangue caratterizzata da “livelli insolitamente bassi di piastrine” nel sangue, secondo la Mayo Clinic. La Platelet Disorder Support Association ha riferito che solo circa 50000 persone negli Stati Uniti “vivono attualmente” con ITP. In tutto il mondo, il database delle malattie rare ha stimato che “ben oltre 200.000 persone” sono “colpite dall’ITP”.



Secondo la Mayo Clinic, il disturbo autoimmune è “più comune tra le giovani donne”. Poiché le piastrine sono cellule che aiutano a fermare l’emorragia, possono provocare “eccessivi lividi e sanguinamento”, secondo la Mayo Clinic. I bassi livelli di piastrine di solito si verificano perché “il sistema immunitario attacca e distrugge erroneamente le piastrine”, secondo la Mayo Clinic. L’ITP può anche essere “attivato” da infezioni come l’HIV e l’epatite negli adulti, mentre i bambini possono sperimentare una malattia virale come l’influenza, secondo la Mayo Clinic.

