Lutto nel cinema e nella televisione: è morto il famoso attore Paxton Whitehead. L’artista, candidato in passato persino al Tony Award (una delle più alte onorificenze per un attore) è apparso in Mad About You, The West Wing e Friends. L’uomo è morto all’età di 85 anni. L’attore britannico è deceduto venerdì in un ospedale di Arlington, in Virginia (Usa), come ha confermato suo figlio Charles Whitehead a “The Hollywood Reporter”. Per il momento la causa della morte non è stata rivelata, ma si teme che l’attore si stato malato, in questi ultimi tempi. Un attore di grande talento, che verrà ricordato dalla massa sopratutto per un importante cameo in Friends.

>> “È morto in un terribile incidente”. Choc nel cinema e in tv, addio improvviso all’attore

L’uomo infatti interpretava i panni del capo di Rachel a Bloomingdales nella quarta stagione nel 1998. Whitehead, che ha iniziato la sua carriera in teatro, è apparso anche negli spettacoli di successo degli anni ’90 Frasier ed Ellen. Secondo Imdb, ovvero l’Internationa movie database, la sua ultima apparizione televisiva è stata nel film TV del 2011 “The Importance of Being Earnest”.





Lutto nel cinema e nella televisione: è morto il famoso attore Paxton Whitehead

Chiaramente, appena il mondo di Hollywood ha saputo della sua dipartita, sono arrivati messaggi di cordoglio da ogni dove. L’attrice Dana Ivy ha condiviso una sua foto con Whitehead su Twitter e ha scritto: “Ho appena saputo che il mio amato amico Paxton Whitehead è morto. Abbiamo lavorato insieme per la prima volta in My Fair Lady nel 1964, e l’ultima volta è stata in Importance of Being Earnest nel 2010 — amici da 59 anni”.

E ancora: “Lo amavo così tanto. Ho il cuore spezzato”. L’attore Jim Piddock ha detto invece: “Era un attore straordinario, un amico brillante e un essere umano davvero meraviglioso. Significava così tanto per così tante persone e portava sempre un sorriso sui volti di tutti quelli che incontrava”. Nato nel Kent, in Inghilterra, la carriera di successo di Whitehead è iniziata dopo essere stato ingaggiato dalla Royal Shakespeare Company di Londra all’età di 21 anni, nel 1958.

RIP to the great actor Paxton Whitehead……



He did all the great style of acting that you would expect from great British actors but we all know him from one role….



Thornton Melon's nemesis Phillip on Back to School….. pic.twitter.com/CwnDCxHTj0 — PolyesterPalace (@PolyesterPalace) June 19, 2023

Paxton Whitehead, a comic actor who earned a Tony nomination for his role in a revival of “Camelot” and played uptight snobs in films like the comedy “Back to School” and on hit 1990s sitcoms like “Friends” and “Mad About You,” died on Friday. He was 85. https://t.co/3WU4C3O9mJ — The New York Times (@nytimes) June 21, 2023

Ha debuttato a Broadway quattro anni dopo nella commedia di Ronald Miller The Affair e ha ottenuto una nomination ai Tony nel 1981 per la sua interpretazione di Pellinore. Sarà ricordato per film come: Baby Boom (1987), Le avventure di Huck Finn (1993), My Boyfriend’s Back (1993) e Kate e Leopold (2001). L’uomo lascia il figlio, la figlia Sarah e sua moglie Katherine Jane Robertson.

Leggi anche: “Addio anche a te”. Lutto nel cinema, se ne va per sempre un’altra protagonista