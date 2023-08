Lutto nel mondo del cinema e della tv, è morto il famoso attore Ron Cephas Jones. L’artista è stato vincitore di due Emmy Awards per aver interpretato William Hill nella serie tv di grande successo “This Is Us”. Ron Cephas Jones aveva soltanto 66 anni e ancora una grande possibilità di fare film e serie tv ancora. Tuttavia l’uomo era malato da tempo. A confessarlo è il manager dell’attore americano, Dan Spilo, cheha spiegato, con una dichiarazione a People, che Ron soffriva di “un problema polmonare di lunga data. Nel corso della sua carriera, il suo calore, la sua bellezza, la sua generosità, la sua gentilezza e il suo cuore sono stati percepiti da chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo”.

Distrutti i fan di This Is Us che si sono sentiti parte della famiglia Pearson. In questi giorni quindi, ad un anno dopo la fine dello spettacolo, il cast si è riunito di nuovo per onorare il defunto attore Ron. Sterling ha condiviso un messaggio sincero, scrivendo: “Oggi la vita imita l’arte e una delle persone più meravigliose che il mondo abbia mai visto non è più con noi. @cephasjaz è morto e il mondo è un po’ meno luminoso”.





Lutto nel mondo del cinema e della tv

E ancora: “Fratello, ti abbiamo amato. E ci mancherai. Falli ridere nella prossima fase dell’esistenza, e ci vediamo quando arrivo lì. Mandy Moore , che interpretava la matriarca di Pearson Rebecca, ha condiviso una foto di lei e Ron dallo show su Instagram e ha commentato: “Conoscere e lavorare con Ron durante la corsa sfrenata di This Is Us è stato il regalo più grande: era pura magia come un essere umano e un artista…”.

Poi dice: “Farò tesoro di tutti i momenti per sempre. Anche se non era sul set quanto avremmo voluto, era una parte così intrinseca del tessuto dello spettacolo, è come se fosse sempre lì. Non dimenticherò mai quanto sia stato speciale filmare questo particolare episodio e dargli il bentornato per salutare la nostra famiglia TIU e tutta l’esperienza”.

E ancora: “Sono così triste. I miei pensieri e il mio amore sono con [sua figlia] Jasmine, la sua famiglia e i suoi amici.” L’attrice di Kate Pearson, Chrissy Metz, ha dichiarato : “Ron Cephas Jones, grazie per aver illuminato ogni stanza in cui sei entrato. Non dimenticherò mai e sono stata cambiata dal tuo cuore gentile, spirito straordinario, talento incommensurabile e bel sorriso. Possa la tua dipartita essere piena di luce e pace”.

