Lutto nel cinema e nella tv, morta la famosa attrice. Conosciutissima per alcune parti che sono entrate nella storia, l’artista era anche un’influente insegnante di recitazione. Ha iniziato la sua carriera sul grande schermo con due commedie romantiche del 1988: “Working Girl”, in cui si assicura un ruolo dal regista, il suo vecchio amico Mike Nichols, apparendo accanto a Melanie Griffith e Harrison Ford; e “Mystic Pizza”, in cui interpreta una zia del fidanzato del personaggio di Julia Roberts.

>> “Addio, leggenda”. Cinema in lutto, i suoi film hanno fatto la storia

Nei decenni successivi avrebbe accumulato circa 40 crediti cinematografici e televisivi, con ruoli materni come firma. In “Quei bravi ragazzi” (1990) di Martin Scorsese, la ha interpretato con ardore una protettiva madre ebrea di periferia che inorridisce quando la figlia Karen (Bracco) inizia a frequentare Henry Hill (Ray Liotta), un giovane e affascinante socio di mafiosi italoamericani di Brooklyn.





Lutto nel cinema e nella tv, morta la famosa attrice

“Stai qui un mese e a volte so che non torna affatto a casa”, dice il suo personaggio a Karen in una scena memorabile nel salotto della famiglia. “Che razza di persone sono queste?”. Tra gli altri suoi film ricordiamo la commedia di John Candy “Uncle Buck” (1989), il thriller psicologico di Tim Robbins “Jacob’s Ladder” (1990) e la versione cinematografica del 1997 di “Lolita” di Vladimir Nabokov, con Jeremy Irons e Dominique Swain.

Parliamo chiaramente di Suzanne Shepherd, resa celebre per i ruoli di Edie Falco ne “I Soprano” e di Lorraine Bracco in “Quei bravi ragazzi”. La famosa attrice è morta venerdì nella sua casa di Manhattan. Aveva 89 anni. La figlia, Kate Shepherd, ha dichiarato che la causa del decesso è una broncopneumopatia cronica ostruttiva e un’insufficienza renale.

Come dicevamo, dopo essersi affermata come attrice teatrale e regista, Suzanne Shepherd è diventata famosa come insegnante di recitazione – tra i suoi studenti c’erano Gregory Hines, Bebe Neuwirth e Christopher Meloni – prima di iniziare a recitare al cinema e in televisione quando aveva circa 50 anni. Diceva sempre: “Ho interpretato la mamma di tutti”, ha raccontato in un’intervista. “Sapeva che a una certa età le attrici sono la madre. Le piaceva molto lavorare, quindi non le importava”, racconta un amico.

Leggi anche: Addio a Ross McDonnel, lutto nel mondo cinema