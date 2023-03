“Eri un grande”. Addio all’attore, è lutto per l’improvvisa morte del volto di televisione e cinema

Lutto nel mondo del cinema e della televisione. Si spegne all’età di 60 anni il noto volto che ha interpretato il ruolo del tenente Cedric Daniels nella serie tv “The Wire” (2002-2008). Il decesso, stando a quanto si apprende su “The Hollywood Reporter”, sarebbe avvenuto per cause naturali. L’attore ormai privo di vita è stato rinvenuto nella sua casa di Studio City, in California, come riporta il sito di gossip “Tmz”.

Lance Reddick muore a 60 anni. L’attore statunitense aveva recentemente promosso “John Wick 4”, l’ultimo capitolo del franchise di Keanu Reeves in cui interpretava Charon, il concierge dell’hotel del centro criminale clandestino di New York, il Continental Hotel. Dotato di una voce sonora e memorabile, Reddick ha lavorato spesso come doppiatore in progetti come The Vindicators, DuckTales, Rick and Morty e Castlevania ed ha prestato la sua voce anche per videogiochi.

Lance Reddick muore a 60 anni: “Buon viaggio, amico mio. Hai lasciato il segno qui. Riposa in pace”

Inoltre, tra i suoi più grandi successi non può che essere citato anche nelle serie “Lost”, nel ruolo di Matthew Abaddon, “Fringe” (2008-2013), “Bosch” (2014-2021), nel ruolo di Irvin Irving. Ha interpretato il ruolo di Papa Legba nella terza stagione di “American Horror Story” (2014), ruolo che ha ripreso poi anche nell’ottava stagione.

“Lance Reddick è morto improvvisamente per cause naturali”, sono state le parole della sua agente Mia Hansen, forse un infarto: “La polizia è stata chiamata a casa dell’attore intorno alle 09:30 ora locale. Lance mancherà moltissimo. Vi preghiamo di rispettare la privacy della sua famiglia in questo momento”, recita ancora il comunicato diffuso dopo la notizia della dolorosa scomparsa dell’attore.

Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte dei colleghi che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e talvolta di lavorare insieme: “Lance ha fatto parte della famiglia HBO per oltre 20 anni, recitando in diversi progetti, inclusi gli iconici Oz e The Wire”, ha dichiarato la rete americana in una nota. “Era tenuto in grandissima considerazione da tutti coloro che lo conoscevano e avevano lavorato con lui e siamo orgogliosi di far parte della sua eredità. Ci mancherà tantissimo”. Mentre su Twitter, anche il messaggio di Wendell Pierce, che ha ricordato Lance come “un uomo di grande forza e grazia. Un talento nella musica quanto nella recitazione. L’epitome della classe. Questo è un dolore improvviso e molto, molto forte per la nostra famiglia artistica. Una sofferenza inimmaginabile per la sua famiglia e i suoi cari. Buon viaggio, amico mio. Hai lasciato il segno qui. Riposa in pace”.