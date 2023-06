Lutto nel cinema, è morto il famoso attore di Titanic Lew Palter. L’uomo, 94 anni, era un ammirato membro della facoltà della CalArts School of Theatre. In passato ha interpretato il magnate dei grandi magazzini Isidor Straus in Titanic di James Cameron. L’uomo è spirato il 21 maggio a causa di un cancro ai polmoni nella sua casa di Los Angeles. A riportarlo al The Hollywood Reporter è sua figlia, Catherine Palter. Lew Alter è stato reso celebri anche per i ruoli in First Monday in October (1981), con Walter Matthau, Jill Clayburgh e Barnard Hughes. Ma anche per The Flying Nun, Hill Street Blues e LA Law. Ha inoltre interpretato un detective della polizia di Los Angeles nella serie della Cbs Delvecchio del 1976-77 , con Judd Hirsch.

>> “Ci ha lasciati per sempre”. Cinema in lutto, la stella del grande attore si è spenta

Palter è entrato a far parte di CalArts nel 1971 e ha lavorato come insegnante di recitazione e direttore presso la scuola di Santa Clarita fino al suo pensionamento nel 2013. “Lew amava l’arte della recitazione e insegnava ai suoi studenti a fare lo stesso. Ha incoraggiato una profonda curiosità, cura, intelletto e umorismo in ogni scena, spettacolo e lezione”, ha dichiarato il preside della CalArts School of Theatre Travis Preston in una nota.





“Aveva il massimo rispetto dei suoi studenti e incoraggiava tutti a trovare la verità nel loro lavoro e nella loro vita”. Ha segnato ad attori del calibro di Ed Harris, Don Cheadle e Cecily Strong. “Come insegnante, sembrava aver davvero cambiato la vita delle persone”, ha detto sua figlia. Leon Louis Palter era nato il 3 novembre 1928.

Si era laureato alla Tufts University e più tardi aveva conseguito il master presso la Alfred University e il dottorato di ricerca. Poco dopo si era arruolato e ha prestato servizio nell’esercito degli Stati Uniti. Ma tra le tante parti, quella più famosa resta senza dubbio quella In Titanic (1997). Nel film di James Cameroon, Palter ha vestito i panni di Isidor Raven, interpretando l’antenato della moglie del sub-amministratore delegato Stockton Rush, morto nella tragedia del Titan qualche giorno fa.

Lew Palter, ‘Titanic’ Actor and Longtime CalArts Teacher, Dies at 94 https://t.co/ykSmPGx6Ak — The Hollywood Reporter (@THR) June 26, 2023

Insieme alla moglie appaiono in una scena memorabile mentre si abbracciano su un letto nella loro cabina mentre l’acqua scorre veloce e il quartetto d’archi della nave suona l’inno “Nearer My God to Thee”. Oltre a sua figlia, l’uomo lascia i suoi nipoti, Sam, Tessa e Miranda e raggiunge la moglie Nancy, morta nel 2020.

