Cinema in lutto. Addio all’attore ‘cattivo’, indimenticabile in quel ruolo drammatico

Lutto nel mondo del cinema. Un attore noto al pubblico in particolare per una grande interpretazione in un film di enorme successo è deceduto. Aveva 93 anni, infatti era nato il 18 aprile del 1928. Il suo debutto assoluto dal punto di vista professionale era avvenuto nella città tedesca di Amburgo, quando ha cominciato a lavorare nell’ambito teatrale. Successivamente è riuscito a rendersi protagonista di tantissime avventure importanti in numerosi teatri soprattutto della Germania.

Ma è sempre stato abbastanza poliedrico, infatti si è fatto apprezzare nel piccolo schermo, infatti ha recitato in alcuni film televisivi e anche in altre produzioni. Ma come detto, in Italia è stato conosciuto soprattutto per un ruolo passato comunque alla storia del grande schermo. Impossibile dimenticare il suo personaggio, che tanto ha turbato gli spettatori. Davvero crudele la parte recitata dall’attore 93enne, che si era destreggiato davvero nel migliore dei modi. Ora questa brutta notizia della sua scomparsa.

L’attore passato a miglior vita ha lavorato in importanti città tedesche come Berlino e Mannheim. Poi è stato grande protagonista nella pellicola ‘Foto di gruppo con Signora’ del regista Aleksandar Petrovic e ‘Ordnung’, diretto dal regista originario dell’Iran, Sohrab Shahid Saless. Ma è con l’italiano Paolo Sorrentino che ha raggiunto l’apice del suo successo dieci anni fa, prendendo parte al film cinematografico ‘This must be the place’, uscito nelle sale del 2011. Fondamentale il suo ruolo interpretato.





La morte ha colpito Heinz Lieven, che interpretava l’aguzzino nazista delle SS nel film di Sorrentino. Heinz Lieven è apparso solamente nelle scene conclusive della pellicola, ricoprendo però una parte decisiva. Nel film era Alois Lange ed era l’autore delle torture perpetrate ai danni del padre di Cheyenne (Sean Penn). Poi Cheyenne ha cercato di trovare l’aguzzino dopo la morte del genitore per covare la sua vendetta. Era stato un ufficiale nazista anche in ‘Foto di gruppo con Signora’.

La notizia della morte dell’attore 93enne Heinz Lieven è stata trattata come una delle principali sui giornali della Germania, sua nazione di origine. Le sue ultime esperienze risalgono al 2012, 2013 e 2015 rispettivamente con i film ‘Kustenwache: Der eiserne Seehund’, ‘Tatort: Er wird toten’ e ‘Ricorda’. Ha anche viaggiato come intrattenitore nelle navi da crociera della ‘MS Deutschland’.