Ancora una perdita per il mondo del cinema. Addio ad un attore che ha fatto letteralmente la storia e che è stato conosciuto soprattutto per alcune interpretazioni straordinarie in film di assoluto valore. Il suo decesso è arrivato in maniera improvvisa e quindi inaspettata, come confermato dalle persone che gli erano vicine. Dunque, la sua scomparsa è avvenuta come un fulmine a ciel sereno e ha lasciato tutti nel dolore più profondo. Era davvero considerato come uno dei migliori della sua epoca.

Il primo a comunicare a tutti gli organi di stampa la dipartita del celebre attore è stato il suo agente letterario Peter Kaefferlein, che si trova in Germania nella città di Amburgo. Era quindi uno dei più noti attori del secondo dopoguerra, infatti grazie al suo immenso talento si era ritagliato degli spazi grandiosi. Una delle pellicole più note è datata 1957, ‘Sfida agli inglesi’, che ebbe un certo seguito anche in Italia. Ma in almeno altri due film è stato decisamente un protagonista nel grande schermo.

A perdere la vita è stato l’attore Hardy Kruger, originario della Germania. Ed era ritenuto proprio uno dei migliori attori in circolazione nella nazione tedesca dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. Era balzato agli onori della cronaca anche per aver fatto diserzione nell’esercito nazista e aveva ricevuto dei ruoli importanti anche per questa ragione. Hardy Kruger ha dunque lasciato un’eredità importantissima e, tornando ai film di successo, splendide sono state le sue recitazioni in ‘Quell’ultimo ponte’ e ‘I quattro dell’oca selvaggia’.





Hardy Kruger aveva 93 anni, ma nulla faceva presagire ad una sua morte improvvisa, visto che pare non avesse uno stato clinico grave. Oltre ad essere stato artefice di diversi film di avventura e di guerra, è stato anche un documentarista e ha lavorato in particolare per la televisione in Germania. Ad esempio, ha collaborato in pellicole e documentari di viaggio e ha anche scritto personalmente alcuni libri, oltre ad essersi reso protagonista di lavori di un certo calibro nel mondo teatrale.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Hardy Kruger si era unito in matrimonio con la sua terza moglie Anita Park nel 1978. La sua agenzia lo ha salutato per l’ultima volta con queste splendide parole: “Il calore del suo cuore, la gioia di vivere e il suo incrollabile senso di giustizia lo renderanno indimenticabile”. La morte lo ha raggiunto nella sua abitazione, situata nello stato americano della California.