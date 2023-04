“Se n’è andato anche lui”. Addio all’attore, indimenticabile il suo personaggio in uno dei film che ha fatto la storia del cinema

Cinema in lutto per la morte dell’attore che ha avuto un ruolo fondamentale nel film horror del 1973 L’esorcista. Gli era stato diagnosticato un cancro ai polmoni ed è stato ricordato per i suoi numerosi ruoli sul palcoscenico nel corso della sua carriera. Ron Faber, scomparso all’età di 90 anni, ha recitato in “The Private Files of J. Edgar Hoover” (1977), “Soup for One” (1982),”Navt Seals – Pagati per morire” (1990) e “Calling Bobcat” (2000).

L’attore Ron Faber è stato protagonista di un importante carriera a Broadway negli anni ’70 al fianco di Henry Fonda in “First Monday in October” e con Irene Papas in “Medea”. Fu proprio sul palcoscenico teatrale che fu notato da William Friedkin: il regista lo diresse nel 1973 nel suo debutto cinematografico con “L’esorcista”.

Ron Faber, morto l’attore de L’esorcista

Nel film horror L’esorcista Ron Faber interpreta il ruolo di Chuck, un assistente alla regia e voce demoniaca che rivela a Chris MacNeil (Ellen Burstyn) che Burke Dennings (Jack MacGowran) è morto. La sua battuta diceva: “Suppongo che tu abbia sentito”, prima di continuare dicendo: “Non hai sentito. Burke è morto. Doveva essere ubriaco. È caduto dall’alto dei gradini appena fuori. Quando ha colpito M Street si è rotto il collo”.

Nato a Milwaukee, nel Wisconsin, il 16 febbraio 1933, Ron Faber è apparso in film tra cui Navy SEALS, The Private Files of J Edgar Hoover e Soup for One. Ha anche avuto una vasta esperienza sul palcoscenico, recitando in produzioni di Broadway tra cui First Monday in October e Medea. Ron Faber si è esibito in diverse commedie off-Broadway, vincendo un Obie Award nel 1972 – un prestigioso riconoscimento assegnato alle produzioni off-Broadway – per la sua interpretazione in E hanno messo le manette ai fiori. Faber è stato anche premiato con un Drama Desk Award per la sua interpretazione nello stesso anno.

Al cinema Ron Faber è comparso nei film “The Private Files of J. Edgar Hoover” (1977), “Soup for One” (1982),”Navt Seals – Pagati per morire” (1990) e “Calling Bobcat” (2000). In tv ha recitato in episodi di “Law & Order – I due volti della giustizia”, “Il tenente Kojak”, “Ai confini della notte”, “Squadra emergenza”.