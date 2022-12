Lutto nel mondo del cinema, l’attore britannico e protagonista del film del 2013 Saving Mr. Banks, Ronan Vibert, è morto all’età di 58 anni in un ospedale della Florida dopo una breve malattia lo scorso 22 dicembre. Era conosciuto anche per il suo ruolo nel il film d’azione di Angelina Jolie Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life e il film drammatico sull’olocausto di Roman Polanski, The Pianist. Vibert aveva anche interpretato molti altri ruoli sul piccolo schermo, apparendo nella serie TV della Showtime I Borgia con Jeremy Irons, Sean Harris e Holliday Grainger.



Nato nel Cambridgeshire e cresciuto nel the Vale of Glamorgan, tra i tanti attori che hanno voluto esprimere un pensiero per rendere omaggio, la sua co-protagonista nello show televisivo Gimme Gimme Gimme, Kathy Burke, ha twittato: “Ho appena sentito della morte dell’adorabile Ronan Vibert. Abbiamo lavorato insieme per la prima volta al Manchester Royal Exchange negli anni ’80. Abbiamo passato dei bei momenti insieme”.

Lutto nel mondo del cinema, morto a 58 anni Ronan Vibert: il dolore dei colleghi



Così mentre l’attore britannico Richard E. Grant ha scritto: “Mi sono svegliato con la notizia scioccante che il mio amico e collega attore Ronan Vibert è morto. Abbiamo lavorato insieme per la prima volta in The Scarlet Pimpernel alla fine del secolo scorso”. Anche la star di The Crown, Jason Watkins, ha aggiunto: “Così triste che il mio amico Ronan Vibert sia morto”.



“Era il più giovane del nostro anno alla RADA London, era unico. Riposa ora”. Come accennato all’inizio la sua filmografia è di prima rilievo ma il successo arriverà con Saving Mr. Banks (2013) di John Lee Hancock, film su Walt Disney, Vibert ha interpretato l’editore della scrittrice Pamela Lyndon Travers, autrice di Mary Poppins, interpretata da Emma Thompson.



Nel cast c’erano anche Tom Hanks, Colin Farrell, Paul Giamatti e Bradley Whitford. Poi nel 2017 aveva ottenuto un ruolo nel thriller L’uomo di neve, diretto da Michael Fassbender, e nel film 6 Days, con Jamie Bell e Mark Strong.