“È morta”. Lutto nel cinema, addio alla famosa e amatissima attrice. L’annuncio è una mazzata per i fan

Una notizia che non avremmo mai voluto darvi. È morta la famosa, quanto amata attrice americana, Kirstie Alley. Un lutto atroce per il mondo del cinema. La donna aveva 70 e ad annunciare la triste notizia ci hanno pensato i figli. “A tutti i nostri amici, vicinie lontani nel mondo. Siamo addolorati nell’informarvi che la nostra incredibile, fiera e amorevole madre è morta dopo una brutta battaglia contro il cancro, scoperta solo di recente. Si è spenta accanto ai suoi cari.

Era circondata dalla sua famiglia e dagli amici più stretti e ha combattuto con grande forza e dignità, lasciandoci con la certezza che verrà ricordata anche per la sua infinita gioia di vivere. Lei era così felice per qualunque avventura l’aspettasse. Per quanto iconica fosse sullo schermo, era una madre dolce e delle nonne più straordinarie. Siamo grati all’incredibile team di medici e infermieri del Moffitt Cancer Center per le loro cure. Vi ringraziamo in anticipo per tutte le manifestazioni d’affetto”.

Leggi anche: Lutto choc nel cinema, l’attore trovato morto su un marciapiede: la terribile ipotesi





È morta la famosa Kirstie Alley

E ancora: “Grazie per l’amore e le preghiere. Adesso vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento così complicato“. La vincitrice di un Emmy e di un Golden Globe è morta a seguito di un cancro che l’aveva colpita nell’ultimo periodo. Diventata famosa grazie al film “Senti Chi Parla”, in Italia è senza dubbio una delle attrici più amate e seguite di sempre. Tuttavia la sua carriera non si è di certo fermata lì.

Negli ultimi anni infatti, la Alley ha recitato anche nella serie di Ryan Murphy “Scream Queens” e nel film “Non avrai mai mia figlia”. Dolcissime le parole dello storico amico e collega John Travolta con cui ha recitato proprio in Senti chi parla e relativi sequel. I due infatti, dopo le riprese del 1988, hanno continuato a frequentarsi e rimanere ottimi amici.

L’attore, appena ha scoperto della morte dell’amica, ha scritto sui social: “Kirstie è stata una delle relazioni più speciali che abbia mai avuto. Ti voglio tanto bene Kirstie. So che ci rivedremo“. I due tra l’altro erano pronti per un ulteriore capitolo della saga Senti chi parla: avrebbero dovuto fare i nonni stavolta. Ma non c’è stato purtroppo tempo.

Leggi anche: “Ci ha lasciati”. Cinema in lutto, l’attore si è spento nel silenzio: per sempre nella memoria di tutti