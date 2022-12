Piange il cinema italiano, è morto l’attore Andrea Murchio. 49 anni, si stava preparando per una partita di tennis tra amici, quando è stato colpito da un malore improvviso. Era il 23 dicembre scorso. La situazione è sembrata subito disperata. I soccorsi sono arrivati nel giro di pochi minuti , ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata a Lagnasco, nel Cuneese. La salma è stata trasferita a Ferentino, suo paese natale.



E ieri mattina, lunedì 26 dicembre 2022, sono stati celebrati i funerali nella chiesa di Sant’Antonio a Frosinone.Il ricordo della sindaca Loredana Devietti: “Mi piace ricordarti così, Andrea, mentre reciti, in uno dei tuoi tanti momenti di teatro con cui ci hai fatto vivere tante emozioni. Ha abbandonato la scena, come ha scritto bene qualcuno. Siamo sgomenti”.

Morto l’attore Andrea Murchio, fatale un malore: il dolore degli amici



“Ciriè ha ospitato tantissimi spettacoli di Andrea e la Città Di Cirié è stata orgogliosamente partner, tra le tante collaborazioni, della sua produzione ‘L’uomo nuovo’. Tutta la nostra vicinanza e il nostro affetto all’amica Alessia Olivetti, partner sul palcoscenico e nella vita, in questo momento tristissimo”. Nel 2010 Murchio era stato insignito del premio nazionale La Ciociara, nel 2015 del Città del Leone.



Era stato votato miglior regista al Galà Internazionale del Cinema di Venezia nel 2017 e al German United Film Festival di Berlino 2018. Infine, nel 2019 la sua web-serie ‘L’uomo nuovo’ aveva vinto la sezione cinema del concorso nazionale dell’Oniros Film Awards di Saint-Vincent. “Ho perso un amico – scrive Cesare Marinacci -, una persona cara, un compagno di giovinezza e di speranze”.



“Andrea Murchio ci ha lasciati improvvisamente; un grande attore, innamorato dell’arte, della musica, della bellezza e della sua città che non aveva mai abbandonato pur operando da tempo principalmente altrove. Un curriculum luminoso quanto meritato, ottenuto con passione e sacrifici, con una dedizione ed una costanza invidiabili. Era un ottimista Andrea, Murx per gli amici, una persona straordinaria, profonda ma sorridente, curioso e trascinante, autoironico e tenace, un puro”.