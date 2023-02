Si è spento nella sua Napoli Sergio Solli, della sua città l’attore aveva tutto: il cuore, il sorriso, il sole e quel velo di profonda malinconia che scorre nelle vene e nei vicoli. A dare la notizia della sua scomparsa, a 78 anni, Bruno Garofalo, scenografo di Eduardo De Filippo: “Notizia triste per me e per chi lo conosceva. Se n’è andato un altro pezzo di storia napoletana, un amico delle origini. Non mi viene voglia di dire altro”. ha scritto sui social.



Simbolo dell’epoca d’oro della commedia e della drammaturgia napoletana, è stato scoperto da Eduardo e con lui ha lavorato nell’ultima parte di carriera. Di Eduardo raccontò il primo incontro: “Quando arrivai al cospetto di Eduardo ero un pezzo di ghiaccio: in realtà non pensavo a fare veramente l’attore, volevo solo sentirmi dire da lui che ero bravo. Era venerdì sera, lui stava provando con la compagnia”.

E ancora: “Mi chiese di tornare l’indomani, pensai al negozio pieno di clienti di sabato e gli dissi: “Direttore, anche adesso”. Ero quasi in uno stato di trance. Feci il provino la sera stessa. Alla fine si alzò e se ne andò, senza aprire più bocca. Mi fece avere il copione, e il lunedì mi annunciarono che avrei debuttato alla Pergola di Firenze dodici giorni dopo, con le musiche di Nino Rota. Un copione in mano e una vita che inizia”.



Attivissimo in teatro, fu grande protagonista anche al cinema. Tra le commedie ricordiamo: De Pretore Vincenzo (1976), Gli esami non finiscono mai (1976), Natale in casa Cupiello, (1977), Le voci di dentro (1978), Quei figuri di tanti anni fa (1978). Al cinema è in No, grazie il caffè mi rende nervoso (1982), Il petomane (1983) e nei tre film di Luciano De Crescenzo.



Così parlò Bellavista (1984), Il mistero di Bellavista (1985), 32 dicembre (1988). Grande successo in televisione negli anni ’90 per le miniserie Anni ’50 e Anni ’60 in coppia con Ezio Greggio. Più di recente, Sergio Solli era stato nel cast di Smetto quando voglio, la saga diretta da Sydney Sibilia.