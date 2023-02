Lutto nel cinema italiano, è morta l’attrice Monica Comegna. La donna muore ad appena 43 anni lasciando una nazione intera sbigottita. Monica era stata ricoverata in ospedale con la febbre alta, ma nessuno avrebbe mai immaginato che sarebbe morta di lì a poco. Monica Carmen Comegna era una famosa attrice abruzzese, resa celebre da film come “Terra Rossa”, di Giorgio Molteni, del 1999. Nel 2001 è stata protagonista di “South Kensigton” di Carlo Vanzina, un film nel quale ha lavorato tra gli altri con Rupert Everett, Elle Macpherson e Naike Ravelli.

Nel 2003 ha lavorato nel film “Una famiglia per caso”. Monica Comegna era anche e soprattutto mamma di una bimba piccola. Sotto choc il suo paese d’origine: Casoli, in provincia di Chieti. Ore di grande dolore nel piccolo comune abruzzese dove l’attrice era particolarmente amata. Si dice che Monica abbia contratto questa brutta febbre durante un viaggio in treno, riporta il Centro, ed è stata ricoverata all’ospedale Renzetti di Lanciano.

Poco dopo le sue condizioni sono peggiorate velocemente e nonostante lo sforzo dei medici, non c’è stato nulla da fare. Monica Comegna è scomparsa dall’affetto dei suoi cari giovedì mattina. L’attrice lascia il compagno, Enrico e la figlioletta Nina. Lascia poi nello sconforto anche i genitori Donato e Rosanna, il fratello Mauro, la nonna Giuseppina ai quali si stringe nel dolore il sindaco di Casoli, Massimo Tiberini.

I funerali sono previsti per venerdì 3 febbraio alle 16,30 nella chiesa di Santa Reparata. Una morte che arriva a poche ore da quella di Annie Wersching poco più grande della Comegna: 45 anni. L’attrice si spegne dopo la dura lotta contro la grave malattia. Il suo volere è sempre stato quello di non perdere le speranze nella guarigione e al contempo tenere segreto quel male che pian piano la stava logorando.

A diffondere la dolorosa notizia del suo decesso, il suo agente e poco dopo anche il marito.Non solo una lunga carriera alle spalle come attrice, ma anche il ruolo di mamma di tre figli, Freddie di 12 anni e Ozzie e Archie di 4 anni.

