Morta a 36 anni la famosa pornostar. Se n’è andata giovane l’attrice di film per adulti Sophie Anderson. La triste notizia, data da una collega ed amica, arriva a pochi giorni dall’annuncio della morte di suo marito, il collega Oliver Spedding. Poco tempo fa, a settembre 2023, per uno strano scherzo del destino, era stata diffusa una fake news sul suo conto.

Due mesi fa era stata data la notizia, rivelatasi falsa ma tristemente profetica, della morte di Sophie Anderson. In realtà in quel periodo la donna stava per sposare il suo compagno. Dopo alcune settimane, effettivamente, la pornostar è morta per cause ancora non rese note. Ad aprile Sophie aveva lottato per la sua vita dopo che una delle protesi al seno si era infettata ed era esplosa. La notizia ha gettato nello sconforto i tanti amici e i familiari della donna morta a soli 36 anni.

Il triste annuncio della morte di Sophie Anderson

A dare la triste notizia della morte di Sophie Anderson è stata la collega e amica Rebecca More che si è detta affranta: “Sono devastata nell’apprendere la terribile notizia della morte di Sophie. Abbiamo condiviso momenti fantastici insieme e la ricorderò proprio così. L’anima piena di vita, simpatica e buona che era stravagante nell’apparenza, ma anche gentile nel privato”.

“Eravamo molto unite – ha scritto Rebecca More – e abbiamo condiviso momenti folli ma del tutto unici per noi. la ricorderò così. La situazione è tragica, ma so che ora sei in pace. Ti vorrà per sempre bene e avrai un posto speciale nel mio cuore”. Come detto la morte di Sophie Anderson è arrivata ad mese di distanza da quella del marito Oliver Spedding.

In tanti hanno inviato in queste ore i loro messaggi di cordoglio: “Sophie Anderson se n’è andata. Mi sento fisicamente male e sto tremando – scrive un’amica – Ci eravamo promesse di incontrarci non appena mi fossi trasferita al Sud. Sono devastata dal fatto che non accadrà. Adoravo Sophie. Lei era una delle mie più grandi ispirazioni. Era veramente una su un milione. Riposa in pace”.

