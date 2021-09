Il racconto dell’attrice italiana sul problema di salute fa il giro del web. Avrebbe dovuto esserci anche lei sulla passerella delle celebrità per il Festival di Venezia, ma questo non è stato possibile: “Il Festival del Cinema me lo guarderò in tv dal mio letto e in pigiama”.

A parlare è proprio la splendida Ludovica Bizzaglia durante un’intervista rilasciata per Il Corriere della Sera. Nonostante sia andata incontro a una spiacevole conseguenza del vaccino, l’attrice ha voluto sottolineare qualcosa di molto importante.

“Ho cominciato a stare male durante la vacanza in Grecia: fitte lancinanti al torace, respiro corto, dolore e formicolio al braccio. Sul momento pensavo fosse colpa dell’ansia, visto che soffro di attacchi di panico, tant’è che subito dopo sono andata lo stesso in montagna, a Bormio”.





“Però continuavo a peggiorare, temevo un infarto, perciò sono tornata di corsa a Roma e dal mio cardiochirurgo di fiducia, Massimo Maffetti del Policlinico Gemelli, che mi ha fatto la diagnosi in tre minuti, i sintomi per lui erano chiarissimi: pericardite da vaccino”.

Ludovica Bizzaglia aggiunge: “Ero sotto choc, non è stato facile, lo ammetto, ma voglio dire a tutti che con la giusta terapia e molto riposo si guarisce” e ancora: “Viva il vaccino, ora più che mai, nonostante tutto lo rifarei non una ma un milione di volte”.