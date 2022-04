“È morta”. Choc nel cinema italiano, l’attrice perde la vita in un incidente stradale. Aveva 35 anni

Terribile incidente nella notte a Roma alla Montagnola, alla periferia sud della Capitale. Per cause ancora da accertare la lancia Y con a bordo l’attrice è rimasta coinvolta tra via Colombo e via di Grotta Perfetta. Sul posto, i soccorsi del 118 si sono immediatamente resi conto della gravità della situazione. La ragazza, 35 anni, è stata trasportata a sirene spiegata all’ospedale Sant’Eugenio, dove è morta pochi minuti dopo l’arrivo. Tra le cause, una delle ipotesi è quello che la ragazza si stata vittima di un colpo di sonno. Intanto sono al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.



Aveva studiato Costume al Centro sperimentale di cinematografia a Roma. Ludovica Bargellini era nota a tanti dello spettacolo, avendo lavorato anche con Sorrentino nella serie televisiva per Sky Atlantic The Young pope. Tanti io messaggi di cordoglio arrivati suoi social. Una carriera che rispecchia le sue capacità. Dopo essersi diplomata al Centro sperimentale come costumista, aveva iniziato un percorso teatrale come attrice, formandosi presso il Teatro Azione a Roma dove ha svolto diversi workshop con Ivana Chubbuck, Michael Margotta, Doris Hicks e altri.





Ludovica Bargellini, chi era l’attrice morta nell’incidente sulla Colombo



A raccontare la storia di Ludovica Bargellini è l’edizione romana del Corriere della Sera. “Dal 2009 ha partecipato ai lungometraggi ‘Non c’è tempo per gli eroi’ di Mugnaini, ‘Dylan Dog vittima degli eventi’ di Claudio di Biagio e ‘Palato assoluto’ di Francesco Falaschi. Per la tv, oltre all’exploit con Sorrentino, è stata protagonista di spot pubblicitari come Campari e Sky – Now Tv”.



A rendere peggiore il dramma di Ludovica Bargellini il fatto che il suo non sia stato l’unico incidente avvenuto stanotte in quel tratto di strada. Un’ora dopo due macchine si sono scontrate a piazzale Clodio, una delle due è rimasta completamente distrutta nell’impatto. Anche in questo caso sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per estrarre uno dei feriti dalle lamiere.



A quanto si apprende stamani sul posto dell’incidente di Ludovica Bargellini sarebbero tornati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Saranno gli agenti del corpo della municipale ad accertare cos’è accaduto dopo che avranno terminato i rilievi tecnici del caso.

