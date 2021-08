“Non ti dimenticherò”. Luca Ward in lutto per la morte del collega: “Per noi sei immortale”

L’attore Luca Ward non potrà mai dimenticare questo 10 agosto del 2021. Un lutto troppo grande lo ha colpito nel profondo del suo cuore e non è riuscito a non condividere il suo pensiero e il suo dolore insieme ai suoi seguaci. Ha utilizzato il suo profilo Facebook per salutare un’ultima volta una persona che tanto ha voluto bene. La notizia di questa scomparsa ha immediatamente fatto il giro della rete e anche lui non poteva esimersi dall’esprimere una considerazione apprezzata davvero da tutti.

Alcuni mesi fa a ‘Verissimo’ Luca Ward ha parlato della malattia della figlia nei confronti dei quali lui è molto protettivo, motivo per il quale ha riservato qualche attenzione in meno al figlio Lupo: è stata la moglie Giada a fargli capire che il ragazzino soffriva per questa mancanza. La piccola è affetta dalla sindrome di Marfan, una rara malattia ereditaria del tessuto connettivo, che causa alterazioni oculari, ossee, cardiache, dei vasi sanguigni, polmonari e del sistema nervoso centrale. Ma ora sta decisamente meglio.

Il messaggio scritto da Luca Ward è stato un colpo al cuore: “Giorgio tu nell’eternità immortale! La tua leggerezza indimenticabile, quella dei giganti!”. E ha concluso con un cuore rosso. La sua tristezza è dunque scaturita dal decesso di Giorgio Lopez, il fratello di Massimo Lopez nonché doppiatore italiano di attori straordinari del calibro di Dustin Hoffman e Danny De Vito. Se n’è andato all’età di 74 anni, lasciando nel dolore immenso i suoi familiari e tutti coloro che gli volevano bene.





Sotto il post di Luca Ward sono stati in tanti a lasciare un commento per ricordare Lopez. Questi i messaggi più rappresentativi: “Per certe persone la morte non dovrebbe esistere, condoglianze alla famiglia”, “Un vero peccato, era uno dei migliori doppiatori di sempre”, “Nooo, mi spiace tantissimo”, “Mi spiace un sacco, un altro con la voce inconfondibile”. E poi ancora: “Che la terra sia lieve a questo grande artista che ci mancherà”, “Grande perdita per tutti, un pensiero alla sua famiglia”.

Giorgio Lopez è stato la voce in film di successo di Danny De Vito come ‘L.A. Confidential’, ‘Austin Powers in Goldmember’ e ‘I gemelli’. Poi è passato anche ad Hoffman, dopo la scomparsa di un suo illustre collega. Poi ha anche doppiato il maestro Miyagi in ‘Karate Kid’ e in altre tantissime pellicole è stato protagonista assoluto con la sua magnifica voce.