La notizia è arrivata ieri. A darla il suo agente. Una settimana fa era rimasta coinvolta in un incidente stradale. Una battaglia durissima che non è riuscita vincere. Aveva 65 anni. Il su portavoce di Banes ha confermato la notizia a ET lunedì, condividendo: “Siamo addolorati per la sua tragica e insensata scomparsa. Era una donna di grande spirito, gentilezza e generosità e dedita al suo lavoro, sia sul palco che davanti a una telecamera e ancor di più a sua moglie, alla sua famiglia e ai suoi amici”, ha continuato il suo rappresentante. “Siamo stati fortunati ad averla avuta nelle nostre vite.”

L’attrice, nota per i suoi ruoli in Gone Girl e Cocktail, era stata investita da una persona su uno scooter mentre camminava per strada il 4 giugno. Era successo a New York nell’Upper West Side di Manhattan, vicino al Lincoln Center, mentre attraversava Amsterdam Avenue mentre andava a visitare la sua alma mater, la Juilliard School. Era in cura all’ospedale Mount Sinai Morningside per “lesioni sostanziali”. Un bollettino che dava poche speranze a Lisa Banes.

Lisa Banes, storia di un grande talento

Secondo quanto riferito, Lisa Banes aveva subito un trauma cranico a causa dell’incidente e non si è mai ripresa, secondo il New York Post. La polizia afferma che non sono stati effettuati arresti in relazione all’incidente. Attrice di grande talento Lisa Banes ha recitato al fianco di Tom Cruise nel film drammatico romantico del 1988 Cocktail. Ed ha interpretato Martha Gellhorn nella miniserie televisiva Hemingway lo stesso anno.







In particolare, Lisa Banes ha interpretato la madre del personaggio di Rosamund Pike in Gone Girl, e il suo ruolo più recente è arrivato nella serie horror Them. Tra i crediti cinematografici e televisivi degni di nota figurano China Beach, Star Trek. E ancora Deep Space Nine, One Life to Live, NYPD Blue, A Cure for Wellness, Six Feet Under, Boston Legal, Royal Pains e Nashville, tra molti altri.

Nata nel 1955 e diplomatasi in recitazione alla Juilliard School di New York, Lisa Bones è apparsa più volte a Broadway, dove ha interpretato Cassie in Rumors di Neil Simon nel 1988. Qundi Margaret Lord nel musical High Society nel 1998. Ha fatto parte del cast di Accent on youth nel 2009 e, più recentemente, ha preso parte nel 2010 nel revival di Il divo Garry.