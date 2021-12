È morta Lina Wertmüller, l’Italia perde un genio del cinema

Se n’è andata una delle più grandi di sempre. Lina Wertmüller, regista di capolavori come “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” è morta all’età di 93 anni. I successi raggiunti da questa donna, minuta nell’aspetto ma tanto geniale e inimitabile nel talento quanto decisa sul set, sono stati numerosi. È stata la prima donna regista candidata all’Oscar nel 1977 con “Pasqualino Settebellezze”, protagonista Giancarlo Giannini, e poi ha vinto quello alla carriera nel 2020.

Il suo esordio cinematografico è datato 1953, quando nelle vesti di segretaria di edizione partecipò alla realizzazione del film “… e Napoli canta” di Armando Grottini. Per capire chi era Lina Wertmüller basta la sua risposta alla domanda se avesse avuto difficoltà dietro la macchina da presa in quanto donna: “Me ne sono infischiata. Sono andata dritta per la mia strada, scegliendo sempre di fare quello che mi piaceva”.

Il vero nome di Lina Wertmüller era Arcangela Felice Assunta Wertmuller von Elgg Spanol von Braueich. Nata proprio nella Capitale l’11 agosto del 1928, Lina era di origini aristocratiche e svizzere. Era sposata con Enrico Job. Considerata come una delle migliori registe, è stata ed è ancora un punto di riferimento per tante colleghe come Jane Campion e Isabella Rossellini.





Lina Wertmüller se n’è andata serenamente, circondata dall’affetto dei suoi cari, nella sua casa romana. L’annuncio della sua morte è stato dato da un amico di famiglia sui social. Tra i suoi lavori anche film e serie tv come “Il giornalino di Gian Burrasca” in otto episodi del ’64/’65 o anche “Bari” del documentario “12 registi per 12 città” del 1989.

In un’intervista Lina Wertmüller rivelò un aneddoto sconosciuto ai più: “Ho avuto un carattere forte, fin da piccola. Sono stata addirittura cacciata da undici scuole. Sul set comandavo io. Devi importi. Gridavo e picchiavo. Ne sa qualcosa Luciano De Crescenzo durante le riprese di Sabato, domenica e lunedì con Sophia Loren. Non faceva altro che gesticolare con l’indice di una mano e così per farlo smettere gli “azzannai” il dito”.