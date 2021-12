Il mondo del cinema e non solo piange la scomparsa di Lina Wertmuller. La geniale regista è morta nella mattinata di oggi, giovedì 9 dicembre 2021, nella sua casa romana. Aveva 93 anni. Le sue opere parleranno ancora a lungo al suo posto. Oltre che a dirigere numerose pellicole ed aver vinto l’Oscar alla carriera nel 2020, Lina è stata anche sceneggiatrice e scrittrice. Ma se la sua professione, la sua carriera, il suo lavoro sono noti ai più, forse sono in pochi a conoscere la sua vita privata.

Proprio alla consegna dell’ambita statuetta la regista disse: “Voglio ringraziare tutti. Ringrazio Sofia, prima di tutti. Dedico questo Oscar — che si dovrebbe chiamare con un nome femminile: è una cosa gravissima che si chiami Oscar, dovrebbe chiamarsi Anna! Ma comunque, pazienza. Lo voglio dedicare a mio marito, a mia figlia, che m’è venuta molto bene — a volte possono venir male, ma lei m’è venuta proprio bene — e all’America. Noi siamo uno stivaletto, questo è un continente, ragazzi”.

Lina Wertmuller e suo marito, lo scenografo Enrico Job, non hanno avuto figli naturali. Ma allora chi è Maria Zulima Angelica Antonia Job, che i due hanno cresciuto? Ebbene la verità è venuta fuori soltanto ora. Lina e Lorenzo adottarono Maria che, venuta al mondo il 17 gennaio 1991, è nata da una relazione extraconiugale del marito della regista. Fin dalla sua nascita si scatenò una battaglia legale: l’Anfaa, l’associazione che riunisce i genitori adottivi e affidatari, presentò una denuncia contro la Wertmuller e il marito per violazione delle leggi sull’adozione.





A chiarire l’intera vicenda ci ha pensato lo stesso Enrico Job, marito di Lina Wertmuller, nel corso di un’intervista a Repubblica: “Posso dirle che quella signora non è italiana, che è sposata e che è stata una scappatella senza importanza. A Lina non avrei confessato nulla. Ma la madre naturale il figlio non lo voleva. Io ho avuto un gran travaglio pensando all’eventuale aborto. Alla fine, la piccola me la sono portata a casa. E la Wertmuller vive una seconda giovinezza di mamma adottiva”.

Addio alla grande regista #LinaWertmuller, vincitrice del Premio Oscar alla carriera, che ci lascia all’età di 93 anni. pic.twitter.com/5fKF70iooZ December 9, 2021

Quando furono pubblicate le foto della 62enne Lina Wertmuller con una neonata in braccio, la piccola Maria, subito ci furono tante polemiche. Perché appariva assurdo che una donna di tale età potesse aver avuto una figlia. Ecco quindi l’esposto alla Procura da parte dell’Anfaa. Insomma, non solo il cinema nella vita di questa immensa artista. Anche la sua vita ha generato scandalo e stupore. Come solo i migliori film, i capolavori veri, riescono a fare. Addio Lina.