Lutto nel mondo del cinema. L’attrice è morta in circostanze misteriose a 29 anni. La polizia sta ora indagando sulla morte. L’attrice, secondo l’agenzia di stampa locale Moskovsky Komsomolets, sarebbe caduta dal 22° piano di un grattacielo a San Pietroburgo. Gli investigatori non hanno ancora fatto annunci ufficiali, ma le notizie di East2West hanno riferito che il suo corpo è stato trovato vicino a un’area residenziale nel distretto di Nevsky e che la sua mano conteneva una moneta incisa con le parole “Sei sempre nel mio cuore”.



Le riprese della telecamera di sicurezza sembrano catturare la donna che entra nell’edificio mentre mangia un sacchetto di patatine, oltre a un’immagine raccapricciante del suo corpo a terra fuori dall’edificio. La morte dell’attrice è stata annunciata dal suo ragazzo, che si fa chiamare Rustam M, secondo The Sun. Lei è Kristina Lisina, una performer pornografica conosciuta professionalmente come “Kris the Foxx”, star di Porn Hub.

Il fidanzato di Kristina Lisina, nel dare l’annuncio della morte, ha chiesto agli abbonati di aiutare a organizzare – e pagare – per la sua sepoltura.

“Grazie a tutti! Il 29/06/2021 la mia ragazza, Kristina Lisina, conosciuta anche come Kris la volpe, è morta”, ha scritto sui social russi. “Per un funerale sono necessari 70-80 mila rubli. Chiediamo a tutti coloro che non sono indifferenti di aiutarci finanziariamente e ripubblicare”. Si ritiene che Kristina Lisina, originaria della Siberia, abbia recentemente acquistato un appartamento nella capitale settentrionale.





Kristina Lisina, si scava nel suo passato

I media hanno riferito che le forze dell’ordine non sono state immediatamente in grado di stabilire la sua identità poiché non portava alcun documento d’identità, solo una carta di credito. Kristina Lisina, che ha collezionato centinaia di migliaia di visualizzazioni su Pornhub si è recentemente lamentata con i suoi amici di sentirsi sola, secondo The Sun.



“Voleva avere una famiglia ed essere amata”, ha detto una fonte anonima all’outlet. Kristina Lisina una volta ha detto in un’intervista che è entrata nell’industria del porno dopo non essere riuscita a trovare la sua strada lavorando in una banca. “Mi sono trasferita a San Pietroburgo da Krasnoyarsk, ho lavorato in banca per esattamente cinque giorni e mi sono resa conto che non ero interessata”, ha detto. “Non capisco di cosa parlare con queste persone.” La pagina OnlyFans di Lisina è stata disattivata da lunedì mattina.