“Irriconoscibile, ma è lei!”. Oggi splendida 56enne, 30 anni fa nel cast del film di successo: chi è

È stata una delle protagoniste di uno dei film cult di Natale e a distanza di 31 anni è irriconoscibile. Dopo il successo della pellicola, l’attrice ha continuato a lavorare nel mondo del cinema, ma soprattutto in televisione, dove ha recitato in molte serie tv di successo.

Per il cinema ha interpretato il ruolo di Kathy Winslow nel film cult Cool as Ice con Vanilla Ice e ha preso parte a numerose serie televisive, in particolare in E.R. – Medici in prima linea nel ruolo di Randi Fronczak per 72 episodi dal 1995 al 2003, ma è stata nel cast anche di Crossing Jordan (2005), Dirt (2007), Highlander (1995-1996), Providence (2001) e Nip/Tuck (2009).

Recentemente Kristin Minter, nata a Miami il 22 novembre 1965, ha recitato in This Is Us e Ray Donovan, ma anche se oggi si fatica a riconoscerla, la 56enne è stata Heather McCallister, la cugina maggiore di Kevin McCallister, protagonista di ”Mamma ho perso l’aereo”. Nel film del 1990 scritto e prodotto da John Hughes e diretto da Chris Columbus, l’attrice, all’epoca 25enne, interpretava la figlia di Robert e Georgette, trasferiti a Parigi poiché Rob ha ottenuto un lavoro nella capitale francese.





In Mamma ho perso l’aereo, Heather ha il compito di contare i bambini prima di salire sul bus che li condurrà in aeroporto nel farlo confonde Mitch Murphy, il figlio del vicino di casa, con Kevin. Per questo motivo la comitiva parte dimenticando invece il piccolo Kevin a casa. Nel 2018, Kristin ha parlato del periodo trascorso sul set del film: “Il set era fantastico, i bambini erano fantastici. Guardavamo film nella mia stanza. Macaulay e Kieran Culkin erano dolci ragazzi normali che lavoravano a un film.

