Il mondo del cinema perde un tassello. Non tutti ricordavano il suo nome, ma in molti ricordavano il suo volto. Parliamo di Kevin Clark, uno dei bambini protagonisti del film campione di incassi “School of Rock”, del 2003. Clark è morto prematuramente a Chicago, a soli 32 anni, dopo essere stato investito da un’auto mentre era in bicicletta. Lo rende noto il famoso sito scandalistico americano Tmz citando alcune fonti, secondo le quali a uccidere Clark sarebbe stata una ragazza di 20 anni.

Da quello che si sa tramite la divulgazione del rapporto del medico legale, Kevin Clark, soccorso mentre si trovava ancora parzialmente sotto la macchina è stato portato d’urgenza in ospedale ma è stato dichiarato morto nelle ore successive. Come qualcuno ricorderà, l’attore 32enne era noto per aver interpretato Freddy Jones nel film e si era riunito al cast rispettivamente nel 2013 e nel 2018. Dopo School of rock, Clark aveva abbandonato il cinema per la musica.

Aveva infatti formato una band: The Jess Bess and the Intentions, che si era esibita dal vivo per la prima volta sabato scorso. A darne l’ufficialità è il protagonista del film che lo rese celebre, Jack Black, che sul suo profilo Instagram ha scritto: “Una notizia devastante. Kevin Clark è morto. Troppo presto. Bella anima. Tanti beni ricordi. Ho il cuore spezzato. Invio amore alla sua famiglia e all’intera comunità di School of Rock”.





Kevin Clark, i messaggi di cordoglio

Numerosi i messaggi increduli dei fan del film del 2003 diretto da Richard Linklater con Black protagonista, che fu un vero e proprio successo con incassi che superarono i 130 milioni di dollari. Oltre a Jack Black, anche gli altri componenti del film hanno espresso il loro cordoglio sui social per la morte di Kevin Clark.

La collega co-star Miranda Cosgrove, che ha interpretato la precoce manager della band e factotum di classe Summer Hathaway, ha scritto: “Stordita e rattristata da questa notizia oggi. Il mondo ha perso un’anima straordinaria. Ricorderò sempre il tuo spirito e quanto sei stato gentile con me. Non dimenticherò mai tutti i ricordi. Kevin Clark mi mancherà sempre”. Il mondo dice addio a un grande, giovane batterista.