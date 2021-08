Anni dopo essersi rasata la testa in segno di solidarietà con sua sorella che stava facendo la chemioterapia, l’attrice ha annunciato di avere un cancro ai polmoni. “Devo dirvi una cosa ragazzi. Ho il cancro”, ha scritto in una nota pubblicata lunedì sul suo account Instagram. “Sto per andare in chirurgia per rimuovere metà del mio polmone sinistro”, continua la nota. “Sì, ho il cancro ai polmoni anche se non ho mai fumato!”.



I medici che hanno preso in cura l’attrice “sono molto ottimisti” sul fatto che il cancro sia al primo stadio e che con l’operazione si possa asportare tutto il cancro senza ricorrere successivamente a chemio e radio. L’altro annuncio dell’attrice riguarda il completamento della profilassi vaccinale anti-Covid. Il vaccino, stando sempre alle parole dell’attrice, avrebbe influito positivamente sul tumore: “Sono completamente vaccinata per il Covid. Le conseguenze se non lo fossi stata sarebbero state ancora più gravi”.



Lei è Kathy Griffin. Attrice americana, modella, cabarettista, personaggio televisivo, autrice più venduta del New York Times e sostenitrice dei diritti LGBT. È stata la star del reality show di Bravo Kathy Griffin: My Life in the D-List, per il quale ha vinto due Emmy Awards come produttore esecutivo. Ha anche lavorato come voice artist e commentatrice sul red carpet, oltre a numerose altre attività lavorative.







L’anno scorso, Kathy Griffin ha avuto un problema di salute dopo essere stata ricoverata d’urgenza in ospedale per un’infezione addominale. I dolori sembrano essere ricollegabili al Covid ma una volta all’interno del pronto soccorso, la star celebre per la sua interpretazione in «My Life On The D-List» ha detto che non poteva fare il tampone a causa di alcune restrizioni.



Lo scorso anno Kathy Griffin a ha attraversato anche la morte della madre, Maggie Griffin scomparsa all’età di 99 anni. Tre anni prima, l’attrice aveva perso anche un fratello a causa della stessa malattia. Una vita non sempre facile quella di Kathy Griffin. Il fratello maggiore Kenny, era tossicodipendente e senzatetto.