“Andiamo baby!”. Fiori d’arancio tra l’attrice e il musicista: il sì dopo un figlio e 5 anni d’amore

Fiori d’arancio per l’attrice e il musicista. Dopo 5 anni d’amore sono pronti a dire sì. La notizia arriva dal profilo ufficiale dell’attrice. Una foto di loro due abbracciati accompagnati da una semplice didascalia ‘Andiamo’. Sulla relazione con il musicista che diventerà suo marito, per l’attrice sarà il secondo matrimonio, si era espressa qualche tempo fa lasciandosi andare ad un racconto che ha emozionato tutti. “La prima volta che l’ho incontrato avevo 23 anni ed ero enormemente incinta “, ha scritto.



“Le sue sorellastre sono le mie migliori amiche [Sara Foster] ed [Erin Foster] e così va che siamo nella stessa cerchia da oltre un decennio!”. Poi continuava. “Un anno fa oggi mi ha portato a fare un’escursione e quella che pensavo fosse solo un’escursione con un amico di famiglia si è trasformata molto rapidamente in un primo appuntamento inaspettato”, ha aggiunto. “Nessuna mossa è stata fatta in questo primo appuntamento. In effetti, gli ci sono voluti mesi per fare la prima mossa! E poiché un bacio su questo ponte sarebbe stato bello, il bacio un anno dopo era molto più dolce”.



E ancora: “Quindi durante il nostro 15° anno di conoscenza siamo stati in grado di aprire i nostri cuori l’uno all’altro per sentire così tanto amore puro ed è stato davvero incredibile.! Felice primo anniversario bambino”. Lei è Kate Hudson, attrice che nei giorni scorsi ha fatto scalpore sul red carpet del festival del cinema di Venezia.







Arrivata al Lido con i capelli lunghissimi Kate Hudson ha messo in scena la sua sorpresa sul red carpet di Mona Lisa And The Blood Moon, film in concorso di Ana Lily Amirpour. L’attrice, che nella pellicola interpreta la lap dancer Bonni, sfila sul tappeto rosso con un maxi vestito rosso pericolosamente trasparente. La seduzione, come ben sa il futuro marito Danny Fujikawa.



Da lui, Kate Hudson ha avuto la piccola Rani Rose Hudson Fujikawa: “Abbiamo deciso di chiamare nostra figlia Rani (pronunciato Ronnie) in ricordo di suo nonno, Ron Fujikawa – scrisse Kate su Instagram, poco dopo la nascita della bambina – Ron è stato una persona davvero speciale, di cui tutti sentiamo la mancanza. Darle il suo nome è per noi un grande onore”