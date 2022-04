È noto al grande pubblico per aver interpretato una parte ne Il Trono di Spade, ora però è finito nei guai. Parliamo dell’attore britannico Joseph Gatt. L’uomo, 50 anni, è stato arrestato il 6 aprile per conversazioni online sessualmente esplicite con un minore. A riferirlo in una nota è la polizia di Los Angeles. L’attore è stato rilasciato con una cauzione di 5 mila dollari e poco dopo Gatt ha pubblicato un post su Instagram in cui smentisce le accuse definendole “orribili e assolutamente false” e dichiarandosi pronto a “cooperare con la polizia per arrivare fino in fondo alla vicenda”.

La polizia ha dichiarato: “Il 6 aprile 2022, intorno alle 4:45, gli investigatori della divisione giovanile del dipartimento di polizia di Los Angeles, Internet Crimes Against Children (ICAC) Task Force, hanno notificato un mandato di perquisizione residenziale a casa di Joseph Gatt nell’area della 3rd Street e La Jolla, dopo aver ricevuto informazioni sul fatto che Gatt era stato coinvolto in comunicazioni sessualmente esplicite online con un minore oltre i confini di stato”.





Joseph Gatt, l’attore di Game of Thrones arrestato per pedofilia

“Successivamente è stato arrestato dagli investigatori per un mandato penale in sospeso per il codice penale della California”. A questo punto, l’attore Joseph Gatt ha smentito tutto e ha detto: “Ovviamente voglio affrontare le accuse assolutamente orribili e completamente false recentemente mosse contro di me”.

E ancora Joseph Gatt: “Sono al 100% categoricamente sbagliate e sconsiderate. Ho confermato gli errori e le informazioni fuorvianti nel comunicato stampa di oggi, sto cooperando pienamente con la polizia di Los Angeles per arrivare fino in fondo alla vicenda”.

“Non vedo l’ora di riabilitare il mio buon nome – conclude Joseph Gatt – Grazie a tutti i miei amici e sostenitori che sanno che questo non è vero e capiscono che per motivi legali non posso commentare ulteriormente sui social media”. Non ci resta che attendere e vedere come verrà affrontata la vicenda, se le accuse cadranno o si arriverà a processo.

