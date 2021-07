Oggi è una stella del cinema mondiale, un’attrice amatissima da tutti e che ha raggiunto una fama clamorosa grazie soprattutto ad alcuni film di successo. E nelle scorse ore è voluta tornare un po’ indietro nel tempo e si è lasciata trasportare probabilmente dalla nostalgia. Un’immagine amarcord che ha conquistato tutti in pochissimi minuti, infatti subito dopo sono arrivati a centinaia i messaggi di complimenti per quel suo scatto di quando aveva appena dodici anni ed era dunque una ragazzina.

Adesso è ancora una delle grandi protagoniste a livello globale, infatti è protagonista al Festival di Cannes proprio in queste ore. Tornando all’istantanea della baby futura attrice, i suoi lineamenti sono meravigliosi e la bellezza che mostra a tutti con orgoglio adesso era ugualmente presente anche da bimba. Probabilmente molti di voi avrete già capito di chi si tratta osservando l’immagine in questione, ma se non lo avete ancora scoperto vi riferiamo qui sotto di chi stiamo parlando esattamente.

L’attrice in questione sarà ospite d’onore a Cannes e otterrà un riconoscimento molto importante, infatti le consegneranno la Palma d’oro onoraria. Nella sua lunga carriera ha interpretato personaggi femminili molto suggestivi e il suo sguardo ha sempre emozionato tutti i telespettatori. Già nel visino da bambina si poteva comunque scrutare una certa predisposizione per questo mondo, infatti è molto vispa e già in posa da star. Una bambina prodigio, visto che da piccolissima lavorava già in spot pubblicitari.





Stiamo parlando dell’attrice Jodie Foster, classe 1962, che è anche regista e produttrice originaria degli Stati Uniti d’America. Nel 1989 ha vinto il suo primo Premio Oscar grazie al film ‘Sotto accusa’, in veste di migliore attrice protagonista. Poi ha vinto il secondo nel 1992 con ‘Il silenzio degli innocenti’, la pellicola con Anthony Hopkins nella quale lei era Clarice Starling. Poi due anni più tardi Jodie Foster ha ricevuto un’altra candidatura per il film ‘Nell’ e ha anche conquistato 4 Golden Globe, tre Premi BAFTA e uno Screen Actors Guild Award.

Jodie Foster, a livello privato, ha avuto due figli con la produttrice cinematografica Cydney Bernard che si chiamano Charles Foster e Kit Foster. Sono nati rispettivamente nel 1998 e nel 2001. Dal 2013 ha iniziato una storia d’amore con l’attrice e fotografa Alexandra Hedison, che ha sposato nel 2014. Il suo ultimo film, datato 2021, si intitola ‘The Mauritanian’.