Lutto nel cinema e nella tv, l’attrice è morta dopo una breve malattia: “Hai fatto la storia”

Lutto nel mondo del cinema: è morta l’attrice americana Joanna Cameron. Aveva 70 anni ed è morta a causa delle complicazioni di un ictus. Cameron era stata la star della serie “I segreti di Iside”, andata in onda dal 1975 al 1976 sulla Cbs, in cui interpretava appunto una delle due supereroine protagoniste, tratte dai fumetti di Dc Comics. Era un’archeologa che scopriva di avere dei super poteri. La serie è stata trasmessa in Italia anche con il titolo “Isis”. L’attrice è apparsa anche, tra le altre, nelle serie “Daniel Boone”, “Reporter alla ribalta”, “Marcus Welby”, “Colombo”, “L’uomo ragno” e in film come “Amo mia moglie”.

Patricia Kara Cameron, questo il suo vero nome, è nata il 20 settembre 1948 a Greeley, in Colorado, dove i suoi genitori, Harold ed Erna (Borgens) Cameron, gestivano un ristorante drive-in. Come abbiamo detto, anche se ora è una cosa abbastanza normale, JoAnna Cameron, che negli anni ’70 ha interpretato Isis, il primo personaggio femminile in televisione con i superpoteri. Si trattò di una piccola rivoluzione allora. Successivamente la Cameron è apparsa in più spot televisivi della rete nazionale di chiunque altro.

Joanna Cameron esordì nel cinema nel 1969 con una piccola parte in un film di Bob Hope, ha aperto la strada quando è arrivata sul piccolo schermo come Isis nel settembre 1975, due mesi prima che Lynda Carter facesse la sua prima apparizione come Wonder Woman. “The Bionic Woman”, con Lindsay Wagner, iniziò nel gennaio 1976.





Come abbiamo detto già in “Isis” Joanna Cameron ha interpretato Andrea Thomas, un’insegnante di scienze del liceo che aveva acquisito i poteri di Iside, la dea egizia della guarigione e della magia. Correndo con la velocità di una gazzella, volando come un falco e mostrando una forza sovrumana, ha usato i suoi straordinari poteri per combattere il crimine.

La serie è andata in onda su CBS dal 1975 al 1977; le repliche furono successivamente sindacate come “I segreti di Iside”. Dopo il suo ultimo film, nel 1980, Joanna Cameron si è trasferita definitivamente alle Hawaii, dove aveva spesso visitato. Ha vissuto una vita tranquilla e anonima lì, ha detto un amico alle Hawaii via e-mail, poche persone sapevano della sua carriera a Hollywood o che aveva recitato in “Isis”.