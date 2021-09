Cinema in lutto: morto Jean-Paul Belmondo. Addio a una vera icona che ha fatto la storia

Il mondo del cinema perde una vera icona, una leggenda. L’attore, tra i più famosi, si è spento all’età di 88 anni nella sua casa di Parigi. A dare l’annuncio ufficiale alla France Presse è stato il suo avvocato: addio a Jean-Paul Belmondo, che in 50 anni di carriera è apparso in più di 80 film e ha lavorato con importanti registi, soprattutto francesi, da Francois Truffaut a Claude Lelouch.

Figlio di uno scultore di origini italiane, negli anni del liceo Belmondo aveva coltivato il sogno di diventare uno sportivo più dell’attore, ma dopo la partecipazione a due film importanti come A doppia mandata di Claude Chabrol nel 1959 e La ciociara di Vittorio De Sica nel 1960. Ed è in quello stesso anno che viene consacrato come uno dei maggiori attori francesi con Fino all’ultimo respiro di Jean-Luc Godard, che lo aveva già diretto nel cortometraggio Charlotte et son Jules.

Cinema in lutto: morto Jean-Paul Belmondo

Jean-Paul Belmondo era nato a Neuilly-sur-Seine il 9 aprile 1933 e aveva recitato anche in Italia diretto, tra gli altri, da Alberto Lattuada, Vittorio De Sica e Renato Castellani accanto a Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale, Sophia Loren e Stefania Sandrelli. Ebbe anche una relazione con l’attrice Laura Antonelli.





Nel 2001 Jean-Paul Belmondo è stato colpito da un ictus e per otto anni è scomparso da ogni apparizione pubblica. Poi si è ripreso, dando il via a una nuova fase della vita, idealmente sancita nel 2011 dalla consegna della Palma d’oro alla carriera a Cannes, come riporta il quotidiano La Stampa.

Per quanto riguarda la vita privata, l’attore francese si è sposato due volte: con la ballerina Elodie che gli ha dato tre figli e l’attuale compagna Natty. “Era molto stanco per un po’ di tempo. È morto in silenzio”, ha detto il suo avvocato, Michel Godest. Ma Jean-Paul Belmondo, soprannominato Bébel, lascia dietro di sé ruoli indimenticabili.