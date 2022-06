Jean-Louis Trintignant è morto. All’età di 91 anni se n’è andato il leggendario attore simbolo del cinema francese e non solo. Ha recitato in decine di pellicole e per tantissimi registi diversi. Ma il suo nome è legato in particolar modo al film cult di Dino Risi “Il sorpasso” in coppia con Vittorio Gassman. L’attore francese era nato nel piccolissimo centro Piolenc in Provenza l’11 dicembre 1930. La sua carriera, costellata di successi, è durata 70 anni.

La vita di Jean-Louis Trintignant è stata anche caratterizzata da alcuni drammi come l’uccisione della figlia Marie da parte del compagno Bertrand Cantat nel 2003. Aveva recitato fino a pochissimo tempo fa. Nel 2018 aveva infatti annunciato di avere un tumore: “Nei primi giorni ho deciso di combattere – le sue parole – ma poi sono diventato un po’ pigro, mi faccio accudire e aspetto. Non mi sento più sicuro, ho sempre bisogno di qualcuno che mi sorregga e soprattutto mi sento vecchio e inutile”.





Jean-Louis Trintignant, il ritorno sul set dopo lo stop

Nel 2019, però, Jean-Louis Trintignant si era fatto convincere dall’amico Claude Lelouch per tornare a far coppia con Anouk Aiméel. Tutto per l’attesissimo ritorno dei protagonisti di “Un uomo e una donna” film che nel ’66 si aggiudicò la Palma d’oro e diede il successo all’attore. Il nuovo “Gli anni più belli di una vita” è stato salutato dagli applausi a Cannes.

La vita di Jean-Louis Trintignant non è sempre stata una passeggiata. Nel 1956, ad esempio, dovette lasciare l’attività cinematografica perché costretto a partire come militare nella guerra d’Algeria. Dopo “Il sorpasso” nel 1962 girò una serie di film in Italia come “Il conformista” di Bernardo Bertolucci nel 1970, “La donna della domenica” di Luigi Comencini nel ’75, e “Il deserto dei tartari” di Valerio Zurlini del ’76.

Nel 1960 Jean-Louis Trintignant si è sposato con Nadine Marquand, il matrimonio è durato 16 anni. Da lei ha avuto tre figli, Marie, Pauline e Vincent. Nel 2000 si è sposato per la terza volta con la pilota Marianne Hoepfner. Oltre 120 i ruoli interpretati nel cinema, ha recitato con i più grandi. Nel teatro ha fatto commedie e tragedie, declamando Prevert per almeno 2000 volte. Non amava il gossip e il glamour, anche per questo amava più di tutto il teatro.

