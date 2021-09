“Sei stata una regina, unica”. Lutto nel cinema, morta l’attrice che ha fatto sognare: “Solo tu…”

Lutto nel mondo del cinema. È morta a 92 anni Jane Powell, una delle comprimarie più celebri del grande schermo tra gli anni 40 e 50. La Powell è stata una delle più celebri protagoniste di alcuni film che hanno fatto la storia del musical. Bionda, occhi azzurri, minuta, ebbe la fortuna di incontrare il produttore Joe Pasternak, l’uomo che investì fantastilioni nel musical (con Gene Kelly, Judy Garland, quelli “acquatici” con Esther Williams) e che colse il talento di quella ragazzina piena di vita.

Per Jane Powell nel 1943 il primo contratto, di sette anni, con la Metro Goldwyn Mayer, il primo film nel ’44, il musical Song of the open road. Poi arrivarono – tra gli altri film – Holiday in Mexico al fianco di Walter Pidgeon, con il pianista Jose Iturbi e la star della musica latina Xavier Cugat e tanti altri musical in chiave “teen” (nata nel 1929 a Portland, Oregon, all’epoca Powell era poco più che una ragazzina che aveva iniziato a prendere lezioni di danza a 5 anni).

Jane Powell, morta la famosa attrice

Jane Powell torna a lavorare con Stanley Donen in Sette spose per sette fratelli, una specie di ratto delle Sabine, ma compiuto da boscaioli in camicia a scacchi, in chiave musical-commedia-western, scatenato e di grande successo. Poi ancora: Athena con Edmund Purdom, Hit the deck con Debbie Reynolds. Nel 1956 con il brano True love Powell scala le classifiche piazzandosi al 15esimo posto e viene invitata a esibirsi alla Notte degli Oscar con I’ll Never Stop Loving You.





Quella di Jane Powell è un’incredibile carriera cinematografica che a un certo punto è passata per Broadway e poi è diventata anche televisiva, con la partecipazione dell’attrice a numerosi show e cameo in serie di successo, da Fantasy Island a Love Boat a La signora in giallo. Negli anni 2000 il ritorno a Broadway, con il successo della commedia Avow, e ancora la partecipazione a serie tv (Law and order).

È lutto nel mondo del cinema. Ci ha lasciato Jane Powell, star della Golden age di Hollywood e parte del cast di Sette spose per sette fratelli https://t.co/ijmZj2RZYY September 17, 2021

Tra le sue ultime apparizioni, la performance con i Pink Martini all’Hollywood Bowl nel settembre del 2010. Nello stesso anno uscì il libro di Ken Bloom Hollywood Musicals: The 101 Greatest Song-and-Dance Movies of All Time, la prefazione fu affidata a lei. Addio a Jane Powell.