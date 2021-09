“Ha avuto un ictus”. La figlia ha lasciato Venezia per precipitarsi da lei: come sta adesso l’attrice

La famosissima attrice non ha vissuto momenti incoraggianti in questi ultimi giorni, infatti è stata colpita improvvisamente da un ictus cerebrale. La figlia della donna, anche lei famosa, è stata costretta ad abbandonare immediatamente la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia proprio per andare a trovare sua madre. Era infatti stata avvisata di questo problema di salute del genitore e ovviamente era stata colta da grande preoccupazione per lo stato clinico. E ora stanno emergendo novità.

Stando a quanto trapelato, il malore ha colpito la donna alcuni giorni fa, anche se le informazioni sono state girate alla stampa solamente successivamente probabilmente per rispettare la sua privacy. A causa di questo mancamento sono stati annullati tutti i suoi impegni lavorativi, perché è fondamentale proseguire nella convalescenza con il massimo della serenità possibile. Doveva essere protagonista della presentazione di un documentario sulla sua vita, messo a punto dalla figlia, ma poi è giunto l’inconveniente.

L’attrice, che ha 74 anni, pare sia fortunatamente in condizioni di salute migliori. Questo quanto comunicato dalla sua famiglia: “Il malore che l’ha colpita è stato un fulmine a ciel sereno, ma si è trattato di una forma lieve. Le sue condizioni sono in miglioramento”. Un vero e proprio sospiro di sollievo per lei, che può piano piano rimettersi adesso in sesto. La figlia ha collaborato con la madre in passato anche nella realizzazione di una linea di abbigliamento per una famosa casa di moda, ‘La Redoute’.





Stiamo parlando dell’attrice Jane Birkin, una vera e propria leggenda del cinema francese e anche inglese. Jane Birkin avrebbe dovuto presenziare anche ad un festival internazionale proprio per il documentario ‘Jane’, di cui vi abbiamo parlato poco fa, fatto dalla figlia Charlotte Gainsbourg, avuta da Serge Gainsbourg. Entrambe le donne hanno quindi un rapporto davvero molto solido, che le lega sia dalla strettissima parentela ma anche dagli ambiti maggiormente professionali.

Jane Birkin ha ricevuto ben tre onorificenze nel corso della sua straordinaria carriera. Lei è Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico dal 2001, Cavaliere dell’Ordine nazionale al merito della Francia dal 2004 e Cavaliere dell’Ordre des art e des lettres della Francia dallo stesso anno. Jane Birkin ha avuto la figlia Charlotte dal cantante Serge Gainsbourg nel 1971.