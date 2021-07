“È difficile accettare la notizia della sua morte e difficile credere non sia più tra noi. È stato uno dei migliori. Era così gentile che pensa prima agli altri piuttosto che a se stesso. Possa Dio dare riposo alla sua anima… ne abbiamo persa una buona”. Questo è uno dei messaggi lasciati su Twitter dopo la morte dell’attore.

Aveva 29 anni ed è scomparso a seguito di un incidente stradale mentre percorreva la superstrada 101 a Encino, in California. Tantissimi i messaggi sui social, da amici e colleghi, sconvolti per la prematura scomparsa del giovane attore. “Questo è straziante. Dio, spero che non sia vero. Questo è davvero triste e il mio cervello, il cuore non possono crederci. Ora restano le mie preghiere”.

E ancora: “Sono vicina alla sua famiglia e i suoi cari e a tutte le persona che in questo momento sono in lutto. Riposa in pace, la alla persona più talentuosa e meravigliosa che io abbia mai conosciuto”. Jake Adams era un attore del cinema a luci rosse, vantava oltre 700 presenze in film ed era anche regista e produttore.





È stato anche candidati agli AVN Awards 2018 come miglior esordiente maschile e nel 2020 ha avuto una nomination agli AVN Awards come miglior attore non protagonista. “Una notizia così straziante e scioccante, le mie profonde condoglianze alla famiglia e agli amici di Jake Adams. RIP Jake Adams”, si legge sui social.

Jake Adams è morto all’età di 29 anni. Originario della Carolina del Sud, nel 2018 si è trasferito a San Fernando Valley, dove era conosciuto per le sue feste. Era laureato in economia al college e prima di entrare nel mondo a luci rosse – nel 2016 – gestiva alcuni ristoranti.