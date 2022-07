“Si è staccata la cornea”. Grave incidente sul set, l’attore costretto a fermarsi: “Sospese tutte le attività”

Jaime Lorente, grave incidente per l’attore de “La Casa di Carta”. L’attore spagnolo, che nella fortunata serie impersona Denver, ha avuto nei giorni scorsi un grave infortunio all’occhio. Per questo il 30enne è stato costretto ad annullare tutti i suoi impegni programmati. Una vera disdetta. A dare la notizia è stato lo stesso attore via social.

A quanto pare Jaime Lorente si è rotto la cornea di un occhio. Non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli, ma di sicuro l’ex protagonista de “Il segreto” e di “Elite” non potrà partecipare agli eventi previsti. Oltre ad essere un bravo attore, infatti, Jaime fa anche il cantante e ha già all’attivo diverse canzoni. Lorente si è scusato con i fan perché non potrà essere presente al festival Holika, a Calahorra, che si svolge proprio in questi giorni.





Jaime Lorente si è infortunato sul set

Anche se Jaime Lorente non lo ha specificato sembra che l’incidente sia avvenuto sul set del nuovo lavoro per Antena 3. A confermarlo sono stati gli organizzatori dell’evento che hanno dichiarato che l’attore subito dopo la visita è stato costretto al riposo assoluto. Dunque niente lavoro, ma per fortuna Jaime potrà trovare sostegno nella propria famiglia.

Jaime Lorente ha una compagna, Marta, che non fa parte del mondo dello spettacolo e che proprio recentemente gli ha dato una figlia. A novembre 2021 l’attore de “La Casa di Carta” è diventato papà per la prima volta. La piccola dovrebbe chiamarsi Amaia, difficile dirlo con certezza perché l’attore è molto riservato. In un post dedicato alla figlia ha scritto: “Sarai una donna libera”.

Jaime Lorente e Marta si sono conosciuti sul set de “La Casa di Carta” durante una delle ultime stagioni. Proprio poco dopo aver iniziato a frequentarsi la donna è rimasta incinta e adesso entrambi si godono la piccola Amaia. Prima di lei l’attore aveva avuto una storia con la collega Maria Pedraza. Con quest’ultima aveva lavorato prima al “La Casa di Carta” e poi a “Elite”.

