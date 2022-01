Tv e cinema in lutto. Complicazioni dopo un intervento, l’attore muore in ospedale: la conferma ufficiale

Cinema in lutto per la scomparsa dell’attore, morto sabato a Los Angeles a causa delle complicazioni dovute a un intervento chirurgico al colon. La conferma è arrivata dal suo manager Robbie Kass in un comunicato ufficiale.

“Era un talento rivoluzionario, amico e cliente per tutta la vita, la cui gentilezza e generosità è stata eguagliata dalla sua influenza e ammirazione per generazioni di attori e commedie improvvisate in tutto il mondo”, ha scritto Kass in una nota. “Ci mancherà moltissimo e sarà sempre apprezzato!”.

Howard Hesseman era noto per aver interpretato dei ruoli ricorrenti in serie tv come WKRP in Cincinnati e Segni particolari: genio. Dopo il successo televisivo ha ottenuto ruoli di maggior rilievo anche in produzioni cinematografiche, apparendo anche in film di successo. Nel corso della sua carriera ha recitato al fianco di attori celebri come Jack Nicholson, Tim Curry e Michelle Pfeiffer, nonché insieme all’icona del rap Tupac Shakur.





Negli anni ’80 ottiene ruoli di maggior rilievo anche in ambito cinematografico, recitando in film di successo come Signori, il delitto è servito, Navigator e Scuola di polizia 2 – Prima missione e apparendo come protagonista o co-protagonista in film come Doctor Detroit. Nei primi anni ’90 torna a interpretare il ruolo di Johnny Fever nella serie TV The New WKRP in Cincinnati.

Nella famosa serie tv Howard Hesseman ha rivestito il ruolo di John Caravella, alias il DJ Dr. Johnny Fever. La serie è andata in onda per quattro stagioni tra il 1978 e il 1982 e ha reso l’attore un’icona della controcultura grazie alla particolarità del suo personaggio.