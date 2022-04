“Le nostre piccole!”. Doppia gioia per l’attrice, mamma tris (con due gemelle) e un altro fiocco rosa

Una fantastica notizia per uno dei personaggi del noto “Harry Potter”. La saga, al cinema e in tv, ha ottenuto un successo planetario. È ispirata ai romanzi fantasy scritti da J. K. Rowling e narra le avventure del giovane mago Harry Potter e dei suoi amici Ron Weasley ed Hermione Granger. Tutti sono studenti della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts dove ci sono quattro case: Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde.

La serie ha ottenuto ai botteghini qualcosa come 7,7 miliardi di dollari. Otto i film tratti dalle opere di J.K. Rowling: “Harry Potter e la pietra filosofale” (2001), “Harry Potter e la camera dei segreti” (2002), “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” (2004), “Harry Potter e il calice di fuoco” (2005), “Harry Potter e il calice della Fenice” (2007), “Harry Potter e il principe mezzosangue” (2009) e “Harry Potter e i doni della morte I e II” (2010-2011). Ebbene una dei maghetti è diventata mamma di due spledidi gemelli.





Parliamo di Scarlett Hannah Byrne Hefner che ha recitato negli ultimi tre capitoli di Harry Potter. L’attrice interpretava Pansy Perkinson che era una studentessa coetanea del protagonista e faceva parte dei Serpeverde. Cioè la casa dell’avversario di Harry, Draco Malfoy. Dopo la serie Scarlett ha continuato a lavorare nel cinema e in tv. Poi, nel novembre dell’anno scorso, ha fatto sapere al mondo intero di essere in dolce attesa: “Grazie per la nostra famiglia che cresce. Io e Cooper siamo molto entusiasti di condividere che daremo il benvenuto ai gemelli all’inizio del 2022”.

Pochi giorni fa, a fine marzo, da Los Angeles ecco una nuova foto sul profilo Instagram di Scarlett Hannah Byrne: “Questo fine settimana il mio cuore è cresciuto il doppio”. Con queste parole l’attrice di Harry Potter, già mamma di una bambina, ha presentato a tutti le sue due gemelle. I loro nomi sono Marigold Adele Hefner e Blossom Pearl Hefner.

“La nostra casa è piena d’amore con le nostre tre figlie e non potremmo essere più felici”. E, a vedere le foto in cui Scarlett Hannah Byrne compare con il marito Cooper Hefner e le sue splendide figlie non viene davvero alcun dubbio. Una famiglia… davvero magica!