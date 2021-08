Il mondo del cinema è in lutto per la perdita di una figura importante. Se n’è andato all’età di 74 anni dopo una carriera sfavillante, ricca davvero di tantissimi successi personali. La sua voce inconfondibile ha fatto decisamente la storia ed è davvero impossibile non riconoscerla. Il suo decesso è avvenuto nella capitale Roma nella giornata del 10 agosto. I primi a comunicare la bruttissima notizia sono stati i giornalisti del sito ‘Antoniogenna.net’. Poi la news sulla sua scomparsa ha fatto il giro della rete.

Fino a questo momento non sono state comunicate le cause che hanno portato alla sua morte. La sua vita era iniziata con degli studi al liceo classico, poi era riuscito ad ottenere una laurea in Lettere all’università romana ‘La Sapienza’ in Storia del Teatro con il professore Ferruccio Marotti. In seguito aveva ottenuto un diploma all’Accademia d’Arte Drammatica ‘Silvio D’Amico’ della città di Roma ed era diventato insegnante di tecniche del doppiaggio e recitazione nella scuola da lui fondata.

A perdere la vita per cause ancora sconosciute è stato il doppiatore Giorgio Lopez, fratello maggiore di Massimo Lopez. Ha dato dunque la sua voce ad attori straordinari, il più famoso dei quali è stato Danny De Vito. Ma lo si ricorda anche per il doppiaggio di Pat Morita, Christopher Lee e Dustin Hoffman. Giorgio Lopez è stato la voce in film di successo di Danny De Vito come ‘L.A. Confidential’, ‘Austin Powers in Goldmember’ e ‘I gemelli’. Poi è passato anche ad Hoffman, dopo la scomparsa di un suo illustre collega.





Giorgio Lopez è infatti succeduto a Ferruccio Amendola dopo la sua morte nel doppiaggio di Dustin Hoffman. Poi ha anche doppiato il maestro Miyagi in ‘Karate Kid’ e in altre tantissime pellicole è stato protagonista assoluto con la sua magnifica voce. Era nato a Napoli il 16 febbraio del 1947 e nella sua carriera è stato anche attore, regista teatrale e direttore del doppiaggio. Ha anche preso parte ad un episodio della serie televisiva ‘Don Matteo’ interpretando un medico legale.

Giorgio Lopez ha ottenuto nel 2009 il premio ‘Leggio d’oro’ per la direzione del doppiaggio del film ‘Houdini – L’ultimo mago’. Poi nel 2015 ha anche ricevuto il ‘Premio alla Carriera’ al ‘Festival delle voci d’attore’. La notizia della sua morte ha quindi lasciato tutti di stucco perché il mondo cinematografico dice addio ad un personaggio che ha lasciato la sua impronta.