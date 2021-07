“Botta Tremenda”. Francesco Pannofino, ferite dopo un brutto incidente in moto: le sue condizioni

Attore e doppiatore di grande successo, Francesco Pannofino è molto spesso presente anche in tv come concorrente o ospite di diversi programmi televisivi. Nelle ultimissime ore però è impossibile non parlarne. Il vip al centro dell’attenzione per un episodio accaduto da pochissimo.

Il vip nostrano ha davvero preoccupato tutti i suoi fan e le persone che da sempre lo seguono assiduamente su Instagram, social in cui vanta più di 100Mila follower. “Sono vivo” ha scritto l’attore romano nel suo ultimo post condiviso, mostrando dei segni inequivocabili: ecco che cosa è accaduto.

Il popolarissimo attore e doppiatore Francesco Pannofino ha avuto nelle scorse ore un incidente stradale in moto. Celebre per le sue interpretazioni di numerosi personaggi del cinema italiano e internazionale, l’artista romano per fortuna è già stato dimesso. È stato peraltro lui stesso a dare l’annuncio su Instagram, dove ha pubblicato uno scatto dove appare con alcune ferite sul corpo. l post in pochissimi minuti è diventato virale e sono stati davvero tanti i messaggi di sostegno arrivati da amici e da i suoi follower nel commenti del post.





“Dai Franci dai che sei na roccia “, “Ma la vita è così… È fatta di grandi botte che uno deve metabolizzare con altre botte. Comunque questo è un altro discorso. Daje Francè, stacci bene”, “Non faccia scherzi maestro” questi alcuni dei commenti. Sono queste le parole che il romano scrive nel suo ultimo post di Instagram, mostrando anche i segni sul braccio dell’incidente: “Incidente in moto porca miseria… botta tremenda ma sono vivo!! Voglio rassicurare tutti coloro che mi vogliono bene!!”.