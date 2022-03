Farrah Forke, l’attrice che è diventata famosa nel ruolo di pilota di elicottero nella sitcom della NBC “Wings”, è morta venerdì nella sua casa in Texas. Aveva 54 anni. La sua morte è stata confermata da sua madre, Beverly Talmage, che ha affermato in una dichiarazione che sua figlia aveva il cancro da diversi anni. Forke ha interpretato l’affascinante pilota Alex Lambert in tre stagioni di “Wings”, andato in onda dal 1990 al 1997 e che ha seguito le avventure dei personaggi insoliti in un piccolo aeroporto di Nantucket.

Il suo personaggio si scontrava spesso con Joe e Brian Hackett (Tim Daly e Steven Weber), fratelli che gestivano una compagnia aerea con un solo aereo. Su Instagram, proprio Weber ha descritto Farrah Forke come “in gamba, divertente, bella e con i piedi per terra come il suo personaggio ‘Alex’ in Wings”. Farrah Rachael Forke è nata il 12 gennaio 1968 a Corpus Christi, in Texas, da Chuck Forke e Beverly (Mendleski) Forke. Forke ha iniziato la sua carriera di attrice con un ruolo in una produzione texana di “The Rocky Horror Picture Show”.

Farrah Forke, morta l’attrice di Wings

Nel 1989 si è trasferita a New York, dove ha studiato recitazione al Lee Strasberg Theatre & Film Institute di Manhattan. La sua carriera di attrice è decollata quando si è appunto unita a “Wings” nei panni dell’intelligente e impertinente Alex. “Non mi dispiace interpretare le belle donne”, ha detto una volta Farrah Forke al Dallas Morning News.





E ancora Farrah Forke: “Ma mi dispiace fare le pupe senza cervello. Alex è decisamente una donna sexy. Ma è anche concentrata e ci sono molte qualità in lei che le persone ammireranno”. Lo spettacolo, creato dagli sceneggiatori di “Cheers” e “Frasier” David Angell, Peter Casey e David Lee, è andato in onda per 172 episodi ed è stato per anni un pilastro del programma della NBC.

I am devastated right now. Farrah Forke was truly one of the kindest, sweetest humans I ever worked with. Although our time together on "Dweebs" was short, the fun we had together made memories that will forever live with me. I'm so sorry, Farrah. Say hi to Peter for me.

Lo spettacolo era interpretato anche da Crystal Bernard, Tony Shalhoub e Thomas Haden Church. Oltre a sua madre, Farrah Forke lascia i suoi figli gemelli, Chuck e Wit Forke; il suo patrigno, Chuck Talmage; e tre sorelle, Paige Inglis, Jennifer Sailor e Maggie Talmage.