Lutto nel mondo della tv: è morto uno dei protagonisti di “Tiger King”, uno dei tanti successi di Netflix dello scorso anno. Si chiamava Erik Cowie ed è scomparso all’età di 53 anni. Il guardiano dello zoo è stato trovato venerdì a New York City nella camera da letto di una proprietà, secondo quanto riportato da TMZ. Il sito aggiunge che le loro fonti dicono che non c’era “nulla di sospetto sulla morte a questo punto e nessuna droga è stata trovata sulla scena”. L’ipotesi, insomma, è quella di un malore improvviso.

Naturalmente, fanno sapere le autorità, si effettuerà in ogni caso l’esame autoptico e tossicologico sul corpo di Erik Cowie. Il gestore di tigri Erik è diventato famoso dopo che Joe Exotic ha permesso alle telecamere di filmare Tiger King al G.W. Exotic Animal Memorial Park. L’adorabile personaggio ha avuto il titolo di capo guardiano dello zoo per cinque anni sotto la direzione di Exotic. In Tiger King, Erik ha preso parte a diverse interviste con i registi e ha condiviso la sua esperienza di lavoro nel controverso zoo.

Chi ha visto la serie sa di cosa parliamo: Erik Cowie ha anche continuato a testimoniare al processo di Exotic in cui ha affermato che le tigri più anziane sono state colpite e uccise allo zoo. Joe Exotic è stato anche condannato per aver tentato di assumere un sicario per uccidere Carole Baskin, la proprietaria di Big Cat Rescue.





Ma non è finita, perché Erik Cowie ha recitato nell’episodio della reunion, The Tiger King And I, e ha chiarito che non era un fan di Exotic ed era contento che la stravagante star – che sta scontando una condanna a 22 anni a Fort Worth, in Texas – fosse in prigione. Proprio su Exotic ha dichiarato: ”Sono abbastanza sicuro che non abbiano Netflix lì dentro, quindi non potrà vederlo”.

Erik Cowie ha anche raccontato di essersi pentito di aver lavorato con l’eccentrico commerciante di tigri allo zoo di GW, affermando di sentirsi in colpa dopo essere stato incaricato di abbattere gli animali senza una buona ragione. Ora però la sua storia resterà e anche il suo nome.