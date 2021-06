“Si è suicidata”. Choc nel mondo dello spettacolo, l’attrice trovata impiccata a 22 anni

Tragedia a Napoli. Il corpo senza vita di Elvira Carpentieri è stato ritrovato all’interno del teatro Bellini. La giovane di 22 anni era una allieva della Bellini Teatro Factory, l’accademia professionale triennale per aspiranti attori. Il fatto è avvenuto ieri, mercoledì 23 giugno, ed è stato confermato dalla direzione del teatro. Questo il messaggio rilasciato dai responsabili della struttura, l’allieva “ha deciso con un atto estremo di risolvere il dramma che stava vivendo”.

Non si conoscono ancora i motivi del gesto, ma a quanto pare Elvira è stata ritrovata impiccata. In questo momento le forze dell’ordine sono al lavoro per tentare di ricostruire la dinamica dei fatti. “Questa tragedia – scrive la direzione del teatro – ci sconvolge nel profondo e impone il più rigoroso riserbo sulla vicenda”.

“Inoltre – continua la nota – nel rispetto della privacy che in simili casi prevale sul diritto di cronaca, come indicato dalle recenti norme deontologiche emanate dal Consiglio dell’Ordine, riteniamo di non divulgare le generalità dell’allievo soprattutto per tenere al riparo da un’inutile e crudule pubblicità i familiari e i parenti già provati da un così forte dolore”.





La direzione del teatro Bellini e tutti i dipendenti “in queste ore si stringono in cordoglio intorno alla famiglia e agli amici della persona scomparsa”. Il rinvenimento del corpo di Elvira Carpentieri è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 23 giugno. La giovane sarebbe morta per soffocamento. Sono state le forze dell’ordine a trovarla impiccata. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati da parte degli operatori del 118 di Napoli.

L’ipotesi più probabile sulla morte di Elvira Carpentieri è quella del suicidio, anche se gli inquirenti non escludono altre piste. Proprio per tentare di capire cosa sia successo si sta ricostruendo adesso l’esatta dinamica dei fatti e gli spostamenti della 22enne prima del decesso. A questo proposito un ruolo determinante potrebbe essere svolto dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza del teatro posizionate in via Conte di Ruvo.